TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — солнце, фестиваль уличной музыки на Зыбицкой и котик.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Katya Zinkevich(Karbanovich) (@zinkevich_katya) Апр 9 2017 в 3:33 PDT

Публикация от TUT.BY (@tutbylive) Апр 9 2017 в 6:35 PDT

Публикация от Asenka (@ananas_askerish) Апр 7 2017 в 10:26 PDT

Публикация от Vladisláv Karpyuk (@vladislavkarpyuk) Апр 3 2017 в 4:14 PDT

Публикация от @april__bird Апр 6 2017 в 6:07 PDT

Публикация от Darya Zakharova (@zakharova_darya) Апр 9 2017 в 4:06 PDT

Публикация от Roman (@calm.days) Мар 16 2017 в 10:43 PDT

Публикация от Kristina(@kristina_kuklik) Апр 9 2017 в 4:28 PDT

Публикация от little_fox Kinder (@little_fox1992) Апр 8 2017 в 12:16 PDT

Публикация от Anya Belarus Russia (@anyaa_borovik) Апр 9 2017 в 8:27 PDT