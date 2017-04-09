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Фестиваль на Зыбицкой и солнце. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
10.04.2017 13:37 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — солнце, фестиваль уличной музыки на Зыбицкой и котик.
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Мы собрали лучшие фото из Instagram минчан за неделю.
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