В Сети появилась электронная книга-путеводитель «Минск. Самостоятельные путешествия», которая издана «самиздатом», но которую можно купить в интернет-магазине, причем даже заказать бумажную версию. TUT.BY изучил новинку и выяснил, действительно ли «эта небольшая книга о Минске может стать неоценимым помощником при посещении города».



Фото: Дмитрий Важник, dimid.by

«Трэш» советской эпохи в самиздате

Книга издана через российский интернет-сервис Ridero: загружаешь текст, выбираешь шрифты, стиль заголовков, шаблон обложки — и книга готова к продаже. При этом ей присваивается ISBN-код, у автора остаются все права, а сервис берет комиссию за распространение. За отдельную плату можно заказать корректуру, авторский дизайн обложки, иллюстрации, аудиоверсию книги и т.п. Получается такой самиздат, где от автора требуется лишь написать текст, а затем, как конструктор, собрать набор опций. Книгу, созданную через этот сервис, можно также заказать и в бумажном виде.

Книга «Минск. Самостоятельные путешествия» появилась в продаже в конце декабря прошлого года. В интернет-магазинах электронная версия стоит 400 российских рублей (13,34 белорусского рубля, или 6,78 доллара). Бумажная версия обойдется в 633 российских рубля (около 11,3 доллара). В крупных интернет-магазинах — «ЛитРес», «Озон», «Amazon» — до сих пор нет ни одного отзыва на путеводитель. Мы раньше изучали «путеводы» по Минску, сейчас посмотрим, что может предложить самиздатовский путеводитель.

Автор книги — Гермина Нагаева, «фотограф, режиссер, сценарист, автор ряда культорологических проектов. Живет в Минске. Любит путешествовать по городу и делать маленькие открытия». Это псевдоним: человека с таким именем не знает даже «Гугл».

Структура путеводителя в целом логична: сначала вкратце описывается город, затем — как добраться в Минск разными способами, потом — что вы увидите по приезде, далее — где поесть, поменять деньги, подключиться к мобильной связи, оформить регистрацию. Далее описывается городской транспорт, самые интересные места города (авторская выборка), храмы, музеи, театры, кино, развлечения для детей, парки, пляжи/аквапарки/горнолыжные центры, кафе и рестораны. Под конец книги — советы, что посмотреть в Минске, если у вас есть всего один свободный день, и завершается путеводитель разделами про безопасность и общественные туалеты.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В книге много глав, и если глядеть на содержание — можно подумать, что в путеводителе детально описан весь Минск. Но на деле многие главы состоят из одного-двух предложений; зачастую не указаны адреса важных объектов. Например, нет адресного списка хотя бы нескольких гостиниц и хостелов, кафе и ресторанов, театров и крупных магазинов, нет телефонов важных справочных служб. Некоторые главы целиком выглядят так:

«Русский театр им. Горького»

«В Русском театре спектакли идут на русском языке. В репертуаре классика, европейские и отечественные современные пьесы».

«Цирк»

«Недавно отреставрированное здание цирка радует зрителя новыми программами. Представления всегда проходят с аншлагом».

Многие достопримечательности описаны одной строкой, зато горным лыжам, аквапаркам и прочим водным развлечениям отводится несколько страниц. О Музее истории Великой Отечественной войны написано, что он «…по-новому организовал пространство истории. […] Идеи, воплощенные при его создании, оказались очень созвучны нашему времени». Художественная галерея Михаила Савицкого — это та, «которая включает в себя „трэш“ советской эпохи».

Три Новых года и загадочная «чугунка»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Автор советует осмотреть город из окна автобуса № 1 с экскурсионной озвучкой маршрута или из окна двухэтажного автобуса CityTour. Пеших маршрутов Гермина предлагает шесть и указывает, сколько времени займет прогулка: от вокзала до парка Горького по улице Карла Маркса (40−50 минут), парк Горького и парк Янки Купалы (1 час), Верхний город (40−60 минут), Троицкое предместье (30−50 минут), Немига и прилегающие улицы (1,5−2 часа), проспект Независимости от ул. Ленина до площади Независимости (1,5 часа).

Гермина отмечает, что можно увидеть во время прогулки, куда стоит зайти. Но и эти примечания скупы. Перечень минских туалетов занимает в несколько раз больше места, чем любой из описанных пеших маршрутов.

Похоже, автор не стала заказывать на сервисе корректуру текста: в ней полно орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок. Даже в описании самой книги (которую автор называет буклетом или рекламным буклетом) есть несколько ошибок:

«Эта небольшая книга о Минске, может стать неоценимым помощником при посещении города. Она большей частью касается практических вещей с которыми сталкивается путешественник: как дешевле доехать, как выглядят белорусские деньги, сколько стоит транспорт, где можно перекусить, в какие музеи, кинотеатры, театры или клубы сходить, где найти туалет и наконец, как провести вечер. Все эти рекомендации помогут советом, как добрый и надежный друг, и сделают ваше пребывание в городе приятным и комфортным».





То и дело читатель встретит несогласованность падежей, нарушение логических связей, нагромождение сложных конструкций, противоречия. Читать такой текст сложно, не всегда понятно, что автор имел в виду. Попробуйте разобраться в следующих фразах:

«Плацкарт может быть сидячим, с креслами расположенными, как в самолете и традиционные вагоны»;

«Метро имеет две ветки и открытие третьей находится в тестовом режиме»;

«Кинотеатр ["Победа"] ориентированный на европейское кино в европейской столице. […] Благодаря этому кинотеатру зрители могут посмотреть ретроспективы японского, китайского и ближневосточного кино».

Режиссеру, сценаристу и автору ряда культурологических проектов следовало бы выражаться понятнее. Человек, всю жизнь проживший в Минске, приводит такой краткий белорусско-русский словарик:

«Чугунка — железная дорога.

Чугуначныя касы — железнодорожные кассы.

Чугуначны вакзал — железнодорожный вокзал».

Полноценный путеводитель или реферат?

Что гораздо хуже — в книге есть немало фактических ошибок и неточностей, а ведь автор пишет: «Я хочу рассказать про Минск, в котором живу всю свою жизнь. Так что я — „абориген“, который должен знать про свой город все». Но на деле Гермина если и знает, то местами сильно перевирает. Среди таких грубых ошибок — «автовокзал „Центральный“ […] имеет двухэтажный зал ожидания» (на самом деле одноэтажный); «мобильный интернет до 2016 года в Минске существовал только в формате 3G» (а как же 2G и GPRS?); «площадь Победы, рядом парк Горького переходящий в парк Янки Купалы» (не-а, не переходит). Наконец, новогодние гуляния «начинаются католическим Рождеством и заканчиваются Крещением. Сюда входят два Рождества, три Новых года, Колядки и купание в проруби» (какой же из «новых годов» третий? Если по восточному календарю — то он после Крещения).





Зачем ехать в Минск? Автор утверждает: многие москвичи приезжают в город, «чтобы побродить по красиво отреставрированным улочкам Верхнего города и Троицкого предместья, посидеть в уютных кафе, сделать прическу или маникюр, сходить на кинопремьеру, которая будет стоить намного дешевле, чем аналогичный показ в Москве». Дешевизна кино упоминается и в другом разделе: «Отдельно мне хочется написать о кинотеатрах, потому что я знаю, что многие москвичи приезжают на кинопремьеры в Минск, так как стоимость билетов на порядок дешевле, чем в Москве». Напомним читателю: на порядок — это в десять раз.

Вообще с ценами у Гермины сложности: она неверно переводит рубли в доллары, а копейки в рубли. Некоторые цены явно занижены, другие сильно завышены. Вот некоторые примеры, которые могут запутать, обрадовать или испугать туриста:

* «Такси [в аэропорт] обойдется от 38 бел. руб., это примерно 25−40 долларов» (на момент написания книги — ноябрь 2016-го — 38 рублей соответствовали 19 долларам);

* «Стоимость поездки в метро 5,5 бел. руб.», «Стоимость проезда 5 бел. руб., при покупке у водителя 5.5 бел. руб.» (цена завышена в 10 раз);

* «Цена платного туалета в среднем по городу 0,50 коп.» (цена занижена в 100 раз);

* «Гостиницы: стоимость от 10 дол. сутки (эконом вариант)», «Хостелы: стоимость от 2,5 дол. сутки» (Цены сильно занижены: номера в самых дешевых ведомственных гостиницах Минска стоят от 55−60 рублей, или около 30 долларов; койки в хостелах — около 7−10 долларов).



Malt & Hops. Фото с сайта meduza.io

Кое-где путеводитель сильно отстает от жизни. «Среди удачных проектов кофейни CoffeeBerry. Сеть кафе на улице Республиканская» (с 1993 года улица называется Романовская Слобода); в списке «главных и самых дорогих отелей» упомянута гостиница «Свислочь» (с 2008 года называется Crowne Plaza Minsk). Про платную автотрассу М1 написано так: «Сбор отменен только для россиян и казахских машин, чья высота не превышает 210 см. Оплата не единоразовая, а поэтапная, так до Минска будет два пункта оплаты». С 2013 года, когда запустили платежную систему BelToll, ставка оплаты зависит не от высоты, а от полной массы машины; старые пункты оплаты демонтировали и заменили бесконтактными рамками по всей длине магистрали.

Книга, ориентированная на российского читателя, оставляет этого читателя в легком недоумении: а где же подробности? Многих адресов и телефонов нет, «путеводная» часть слабая, описания достопримечательностей куцые, много ошибок… Автор стремится охватить побольше всего, перескакивает с темы на тему, почти нигде долго не задерживаясь, и всему уделяет поверхностное внимание (за исключением аквапарков, горных лыж и еще парочки тем). Тянет ли книга на полноценный путеводитель? На наш взгляд, не очень. Скорее, похожа на реферат «Что мне нравится в Минске» с добавками про транспорт и туалеты. Зато читатель может купить книгу в бумажном виде. В наше время, когда появляется сколько угодно «барно-кофейных» электронных путеводителей по Минску , это действительно редкость.