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Спортсмен-байдарочник из Омска начал тренироваться в городской луже
10.04.2017 15:26 — Новости Культуры | Tut.by
В российском городе Омске появился новый "гребной канал". Пользователи социальных сетей
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В российском городе Омске появился новый "гребной канал". Пользователи социальных сетей заметили на улице Маршала Жукова человека в лодке и с веслом, который плыл...
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