В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это была весьма оригинальна.

Сообщается , что из-за происшествия Эксельби сняли с эфира.

На ролик обратили внимание пользователи Reddit. В комментариях под постом они начали выкладывать видео с похожими ситуациями.

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Многие телеведущие не замечали, что они в прямом эфире, и продолжали заниматься своими делами.

Например, Эва Йеник из Нидерландов целую минуту не могла решить, застегнуть рубашку или нет.

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А ирландец Энгус Мак Грианна прихорашивался и поправлял галстук.

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