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Австралийская телеведущая не заметила, как вышла в эфир. И сильно испугалась
10.04.2017 14:52 — Новости Культуры | Tut.by
В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это была весьма оригинальна.
На ролик обратили внимание пользователи Reddit. В комментариях под постом они
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Многие телеведущие не замечали, что они в прямом эфире, и продолжали заниматься своими делами.
Например, Эва Йеник из Нидерландов целую минуту не могла решить, застегнуть рубашку или нет.
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А ирландец Энгус Мак Грианна прихорашивался и поправлял галстук.
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В Австралии телеведущая канала ABC Наташа Эксельби пропустила время выхода в эфир. И ее реакция на это была весьма оригинальна.
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