МИНСК, 11 апр — Sputnik. В день прощания с выдающимся поэтом Евгением Евтушенко 11 апреля просветительский проект актера Анатолия Белого "Кинопоэзия" совместно с Библиотеками Москвы запускает в социальных сетях акцию #читаем Евтушенко. В ней принимают участие актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Максим Виторган, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова, Максим Матвеев. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.



© Sputnik Михаил Озерский Последний из шестидесятников: Евтушенко похоронят рядом с Пастернаком

Акция #читаем Евтушенко даст возможность не только услышать, но и "увидеть" поэзию, по-новому воспринять стихи Евтушенко.

В одном из своих интервью поэт говорил, что именно тогда, когда кажется, что нечто прекрасное может уйти навсегда, надо сделать все, чтобы его вернуть, поэзия должна вернуться к людям, потому что люди затосковали по ней.

"Уход Евгения Евтушенко, последнего великого шестидесятника, знаменует собой конец целой эпохи нашей культуры. Поэт ушел, но остались его стихи, и в них он жив. У нас возникла острая душевная потребность отдать дань памяти Евгению Александровичу. Вместе с Библиотеками Москвы "Кинопоэзия" создала мини-фильмы, в которых принимают участие актеры нового поколения. 11 апреля в день прощания с поэтом мы запускаем акцию #читаем Евтушенко в Сети и надеемся, что к нам присоединится огромная аудитория интернет-пользователей", — сказал накануне старта акции Белый.

"Кинопоэзия" — просветительский и образовательный проект актера Анатолия Белого. Его цель — пробудить любовь к поэзии у широкой публики и сделать это при помощи кино. Проект открыл новый для кинематографа жанр, родившийся на стыке двух видов искусств — поэзии и кино. В основе каждого фильма — поэтическое произведение.

Акция #читаем Евтушенко организована совместно с Библиотеками Москвы при поддержке Департамента культуры Москвы.

Белорусы уже присоединились к этой акции. Смотрите как минчане читают любимые стихи Евтушенко в видеосюжете Sputnik>>