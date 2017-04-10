Хозяин распечатал на бумаге картинку с оптической иллюзией и дал посмотреть своему коту. Животное пребывало в недоумении: то ли это что-то живое, то ли вещь, то ли просто эти глупые люди так развлекаются. Не найдя источника движения, кошка уничтожила противника.

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Кто-то делает мышку на веревочке, кто-то водит лазерной указкой, а автор видео решил проверить, подействует ли оптическая иллюзия на кошку так же, как она действует на людей.

Чередование высококонтрастных мелких деталей создает иллюзию искривления, хотя на самом деле изображение статично. Глаза получают некоторую зрительную информацию, которая передается в мозг, обрабатывающий ее. То есть обман зрения — это ошибка, видим мы картинку такой, какая она есть, но мозг её понимает неправильно.

Но кошка этого не знает. Поэтому на протяжении всего видео животное пытается поймать раздражающий объект, ищет жертву и на листочке, и под ним, ведь инстинкты подсказывают ему, что нужно охотиться. В итоге расстроенная кошка исцарапала и искусала картинку. Двухминутное видео собрало почти 2,5 миллиона просмотров.