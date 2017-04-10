Пять щенков дикой собаки динго родились в Австралийском парке рептилий, штат Новый Южный Уэльс. Детеныши появились на свет доношенными, но не в сезон. Обычно динго щенятся в мае или июне.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Открыть/скачать видео (7.17 МБ)

Сука дикой собаки динго по кличке Адина принесла пять здоровых щенков. Радостное событие произошло на открытом и доступном обозрению месте, сообщила администрация Австралийского парка рептилий.

Малыши и их мать чувствуют себя хорошо. Как только щенки немного подрастут, публика сможет свободно наблюдать за ними, обещают смотрители.

Они надеются, что это заставит людей бережнее относиться к этому виду животных, чья популяция существенно в дикой природе существенно сократилась из-за охоты.