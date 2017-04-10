|
Собака динго принесла пять щенков в австралийском зоопарке
11.04.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by
Пять щенков дикой собаки динго родились в Австралийском парке рептилий, штат Новый Южный Уэльс. Детеныши появились на свет доношенными, но не в сезон. Обычно динго щенятся в мае или июне.
Сука дикой собаки динго по кличке Адина принесла пять здоровых щенков. Радостное событие произошло на открытом и доступном обозрению месте, сообщила администрация Австралийского парка рептилий.
Малыши и их мать чувствуют себя хорошо. Как только щенки немного подрастут, публика сможет свободно наблюдать за ними, обещают смотрители.
Они надеются, что это заставит людей бережнее относиться к этому виду животных, чья популяция существенно в дикой природе существенно сократилась из-за охоты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять щенков дикой собаки динго родились в Австралийском парке рептилий, штат Новый Южный Уэльс. Детеныши появились на свет доношенными, но не в сезон. Обычно динго...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии