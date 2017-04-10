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Собака динго принесла пять щенков в австралийском зоопарке

11.04.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пять щенков дикой собаки динго родились в Австралийском парке рептилий, штат Новый Южный Уэльс. Детеныши появились на свет доношенными, но не в сезон. Обычно динго щенятся в мае или июне.

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Сука дикой собаки динго по кличке Адина принесла пять здоровых щенков. Радостное событие произошло на открытом и доступном обозрению месте, сообщила администрация Австралийского парка рептилий.

Малыши и их мать чувствуют себя хорошо. Как только щенки немного подрастут, публика сможет свободно наблюдать за ними, обещают смотрители.

Они надеются, что это заставит людей бережнее относиться к этому виду животных, чья популяция существенно в дикой природе существенно сократилась из-за охоты.

 
 
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Пять щенков дикой собаки динго родились в Австралийском парке рептилий, штат Новый Южный Уэльс. Детеныши появились на свет доношенными, но не в сезон. Обычно динго...

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