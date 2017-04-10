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В Беларуси впервые за 20 лет увидели белку-летягу
11.04.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by
Во время экспедиции специалисты организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» обнаружили белку-летягу, которую последний раз встречали на территории Беларуси более чем 20 лет назад.
«Благодаря использованию современных методик в течение дня было выявлено не менее 8 территорий этого вида», —
Белка-летяга внешне похожа на знакомую всем читателям белку. Но между передними и задними лапами у нее имеется летательная перепонка, которая играет роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.
Белка-летяга включена в Красную книгу Беларуси.
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Во время экспедиции специалисты организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" обнаружили белку-летягу, которую последний раз встречали на территории Беларуси более,...
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