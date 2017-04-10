Во время экспедиции специалисты организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» обнаружили белку-летягу, которую последний раз встречали на территории Беларуси более чем 20 лет назад.



Фото Денис Китель, Андрей Абрамчук, брестское отделение «АПБ»

«Благодаря использованию современных методик в течение дня было выявлено не менее 8 территорий этого вида», — написали на своей странице в фейсбуке сотрудники брестского областного отделения «АПБ».

Белка-летяга внешне похожа на знакомую всем читателям белку. Но между передними и задними лапами у нее имеется летательная перепонка, которая играет роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.



Фото Денис Китель, Андрей Абрамчук, брестское отделение «АПБ»

Белка-летяга включена в Красную книгу Беларуси.