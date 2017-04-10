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В Огайо срубили дуб из фильма "Побег из Шоушенка"

11.04.2017 12:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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В городе Мэнсфилд (американский штат Огайо) срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма «Побег из Шоушенка», снятого по повести Стивена Кинга.

Лента режиссера Фрэнка Дарабонта вышла в 1994 году. В ней сыграли актеры Тим Роббинс и Морган Фриман. Согласно сюжету, в одной из сцен герой Роббинса, сбежав из тюрьмы, оставляет у дуба письмо персонажу Фримана.

После выхода фильма дерево стало местной достопримечательностью, к нему ежегодно приезжало тысячи туристов. Но в 2011 году сильный ветер оторвал почти половину дуба, а в прошлом году ствол переломило ветром, после чего дерево стало представлять угрозу для туристов.

Любопытно, что «Побег из Шоушенка» был номинирован на семь «Оскаров», но не получил ни одной премии. При этом он занимает первое место среди лучших фильмов сразу на двух популярных сайтах: Internet Movie Database (IMDb; причем бессменно с августа 2008 года) и «Кинопоиск».

 
 
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В городе Мэнсфилд (американский штат Огайо) срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма "Побег из Шоушенка", снятого по повести Стивена Кинга.

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