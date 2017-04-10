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В Огайо срубили дуб из фильма "Побег из Шоушенка"
11.04.2017 12:31 — Новости Культуры | Tut.by
В городе Мэнсфилд (американский штат Огайо) срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма «Побег из Шоушенка», снятого по повести Стивена Кинга.
Лента режиссера Фрэнка Дарабонта вышла в 1994 году. В ней сыграли актеры Тим Роббинс и Морган Фриман. Согласно сюжету, в одной из сцен герой Роббинса, сбежав из тюрьмы, оставляет у дуба письмо персонажу Фримана.
После выхода фильма дерево стало местной достопримечательностью, к нему ежегодно приезжало тысячи туристов. Но в 2011 году сильный ветер оторвал почти половину дуба, а в прошлом году ствол переломило ветром, после чего дерево стало представлять угрозу для туристов.
— MansfieldNewsJournal (@MansfieldNJ)
Любопытно, что «Побег из Шоушенка» был номинирован на семь «Оскаров», но не получил ни одной премии. При этом он занимает первое место среди лучших фильмов сразу на двух популярных сайтах: Internet Movie Database (IMDb; причем бессменно с августа 2008 года) и «Кинопоиск».
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В городе Мэнсфилд (американский штат Огайо) срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма "Побег из Шоушенка", снятого по повести Стивена Кинга.
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