В городе Мэнсфилд (американский штат Огайо) срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма «Побег из Шоушенка», снятого по повести Стивена Кинга.

