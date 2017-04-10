

Купюры номиналом 100 и 200 тысяч белорусских рублей, образца 2000-го года стали частью выставки бумажных денег и ценных бумаг «Грошы любяць лік», которая в эти дни открыта для посещения в музее истории Клетчины. Рядом с недавно изъятыми из оборота отечественными банкнотами экспонируются и их древние аналоги из десятка стран мира.

На необычный проект музейных работников района вдохновила новая книга Владимира Позднякова, посвященная истории денег нашей страны. Богатый местный фонд (более 700 единиц хранения) позволил впервые организовать в Клецке обширную выставку бумажных купюр, начиная с кредитного билета Российской империи 1898 года (так называемый Брутовский рубль) и заканчивая современными дензнаками Нацбанка Беларуси.

«Грошы любяць лік» заинтересуют не только людей, увлекающихся бонистикой, но и тех, кто любит узнавать что-то новое и интересное. Осмотр экспозиции начинается с уже упомянутого Брутовского рубля. Среди игроков (в первую очередь карточных) он по сей день считается амулетом, приносящим удачу. Такую «культовость» банкнота приобрела благодаря подписи кассира Брута. Будучи заядлым картежником, тот однажды проиграл большую сумму казенных денег и, не выдержав мук совести, повесился. С тех пор народная молва и стала приписывать этому кредитному билету, как вещи висельника, особую магическую силу. Его не разменивали и бережно хранили в кошельке. Кстати, именно этим фактом клецкие музейщики и объясняют то, что 1 рубль 1898 сохранился до наших дней в относительно хорошем состоянии.

Не менее колоритными экспонатами являются купюры Российской империи номиналом в 100 (1910 г.) и 500 рублей (1912 г.). Они считаются одними из самых красиво оформленных банкнот в мире, с большим количеством декоративных элементов. А кроме того, пятисотрублевка с погрудным портретом Петра I на аверсе еще и рекордсмен среди всех бумажных денег России по размерам – 275х127 мм.

Интересны бумажные (!) копейки времен Первой мировой войны.

Рубли, выпуск которых был организован в 1917 году Временным правительством, по своему оформлению по всем статьям уступают купюрам Российской империи. Их легко было подделать, к тому же в стране начала свирепствовать гражданская война, чем в то смутное время активно пользовались фальшивомонетчики. На кредитных билетах наряду с изображением эмблемы Российской республики присутствует свастика.

Хронологически далее на выставке «Грошы любяць лік» представлены государственные кредитные билеты образца 1918 года, выпущенные в молодой РСФСР. Они были подписаны управляющим госбанка Г.Л.Пятаковым, за что в народе прозваны «пятаковками». Кстати сказать, эти деньги быстро обесценились.

Любителям романтических историй придется по душе «биография» харбинского рубля, выпущенного в обращение Русско-Азиатским банком в Харбине в 1918 году. На выставке в Клецке он представлен номиналом в 10 руб. На увеличенном изображении пара из-под колес паровоза видны очертания женской головы. По поводу этого рисунка существует несколько теорий. Самая красивая из них гласит, что автор оформления купюры таким образом увековечил образ своей невесты, которая попала под поезд. Никто из заказчиков так и не заметил в клубах пара голову девушки с открытым в предсмертном крике ртом. Более наблюдательными были коллекционеры, которые наверняка и выдумали эту щемящую любовную историю. К сожалению, на клецкой десятирублевке ничего такого не увидишь: время ее не очень-то пощадило.

На польских марках, бывших в обращении на территории Западной Беларуси, часто встречается изображение нашего знаменитого земляка Тадеуша Костюшко.

К одним из центральных экспонатов исторического проекта «Грошы любяць лік» можно отнести 10 рублей образца 1937 года («червонец»). Отличительной чертой этих дензнаков стало то, что впервые на советских купюрах появилось изображение Владимира Ильича Ленина.

Часть экспозиции посвящена немецким рейхсмаркам, имевшим платежную силу на территории Беларуси в период оккупации. Судя по оформлению банкнот, их разработчики не очень заботились о богатстве оформления новых денег.

Затем посетителей выставки ждет знакомство с послевоенной советской валютой (1947 г.), а на людей постарше нахлынет ностальгия от встречи с купюрами, появившимися после денежной реформы 1961 года. Не такие теплые воспоминания их посетят при виде «Визитной карточки покупателя» (выдавали по месту работы на мужской, женский и детский ассортимент товаров). Например, полугодовая норма на дамские колготки была установлена в размере трех пар.

В разделе иностранная валюта представлены украинский карбованец, молдавский лей, итальянская лира, чешская крона, экзотическая перуанская соль и американский доллар 1923 года. О том, как они оказались в местном музейном фонде, известно немногое.

Помимо антикварных денег проект «Грошы любяць лік» знакомит посетителей с ценными бумагами, ставшими частью истории Беларуси – облигациями и советскими лотерейными билетами. Главным призом в одном из розыгрышей, как указано на обороте билета, был патефон (!).

Выставка продлится до 31 апреля. Цена входных билетов для детей – 50 копеек, для взрослых – 1 рубль. Уже в мае экспозицию видоизменят и дополнят старинными монетами (в фонде музея их около тысячи).