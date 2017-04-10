|
New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине
11.04.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается
Как говорится в комментарии, премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Владимира Путина распространить российское влияние за границей, и за раскрытие методов [этого влияния], включая убийства, онлайн-преследование и создание ложных улик против оппонентов».
Как рассказал
Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они были присуждены в 21 номинации. Денежный фонд премии сейчас увеличился с 10 до 15 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии