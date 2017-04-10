﻿ New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

11.04.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте премии.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Как говорится в комментарии, премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Владимира Путина распространить российское влияние за границей, и за раскрытие методов [этого влияния], включая убийства, онлайн-преследование и создание ложных улик против оппонентов».

Как рассказал ТАСС руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд, сотрудники The New York Times были выдвинуты на Пулицеровскую премию, поскольку их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они были присуждены в 21 номинации. Денежный фонд премии сейчас увеличился с 10 до 15 тысяч долларов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Огайо срубили дуб из фильма "Побег из Шоушенка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика