Самую большую в Беларуси коллекцию расписных ковров разместят в историко-культурном заповеднике «Заславль». Аналогов белорусским «маляванкам» в мире нет. Как сообщает телеканал ОНТ, под первый в Беларуси музей «маляванкі» определен пока заброшенный павильон бывшей усадьбы графов Пшездецких.

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На льняном полотне — пейзаж-фантазия мастера Константина Васильева, ныне забытого. Этот полуковер (то есть среднего размера), а также его расписного ровесника (в углу — 1931-й) обнаружили на чердаке в окрестностях Червеня. «Заславлю» выкупить «маляванкі» помог один отечественный банк. Сегодня раритеты реставрированы.

«У пачатку 2017 года набылі яшчэ адзін дыван на Гомельшчыне. Быў выпадкова знойдзены ў пакінутай хаце. Сюжэт своеасаблівы: на фоне возера сядзіць жанчына ў крэсле. Таксама выпадкова на Вілейшчыне ўбачылі ў Інтэрнэце. Звярнуліся да ўладальнікаў, здолелі пераканаць, што гэтаму дыванку месца ў музеі», — рассказывает Александр Рак, главный хранитель фондов музея-заповедника «Заславль».

С конца 80-х собрано свыше 250 народных «маляванак» — аналогов в мире им нет. Особая гордость «Заславля», без преувеличения, — «шедевры» кисти Язепа Дроздовича, а также мастерицы со Случчины Алены Киш. Сейчас артефакты 30−50-х годов XX века хранят в специальных тубах. Опять же — не без спонсоров.

Место «маляванак» в городе обозначено даже на туристической карте. Однако посторонних за столетний фасад не пустят. Да и здесь не фонды, а администрация музея-заповедника. Само ремесло сегодня можно наблюдать только в семи деревнях витебского Поозерья. Оно — в национальном Списке нематериального культурного наследия.

Под первый в Беларуси музей «маляванкі» определен пока заброшенный павильон бывшей усадьбы графов Пшездецких. Здание конца XVIII века в Верхнем парке возвел итальянский зодчий Карло Спампани.

«Гэты флігель, хутчэй за ўсё, выкарыстоўваўся як Эрмітаж, як месца галерэйнае, дзе праводзілі нейкія імпрэзы, дзе выстаўлялі карціны. Дзякуючы, у тым ліку і намаганням гардскіх уладаў, ужо завершана праектная дакументацыя», — говорит Инесса Соболевская, научный сотрудник музея-заповедника «Заславль».

Завершить реконструкцию и открыть экспозицию намерены до конца года.