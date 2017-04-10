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В Толочинском районе провели “Засевки”
11.04.2017 11:13 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Но, как отметил на прошедшем 5 апреля заседании коллегии на базе ОАО “Коханово-Агро” начальник райсельхозпрода Сергей Викторович Колесников, главная задача — провести сев в оптимальные сроки при соблюдении технологии обработки почвы. Только с полной отдачей и ответственностью к важнейшему этапу в жизни сельхозпредприятий реально справиться с прогнозными показателями.
По району предстоит вспахать более 17 тысяч гектаров, посеять яровые культуры на площади 29333 гектара. Будущий урожай закладывается сегодня, и промедления в темпах весенних полевых работ быть не должно.
В этот же день в хозяйстве “Коханово-Агро” прошли “Засевки”, так наши предки называли начало сева. Традиционно народный обряд прямо в поле продемонстрировали артисты автоклуба.
Присутствовавших на коллегии руководителей сельскохозяйственных предприятий и специалистов райсельхозпрода приветствовал директор “Коханово-Агро” Сергей Васильевич Марченко. Он рассказал о задачах, стоящих перед хозяйством, и путях их реализации. Ритуальный молебен отслужил отец Олег Плаксицкий.
Вот первые зерна из лукошка кладутся в освященную теплую почву. Символическое начало сева, как и сам сев, берут свой старт. Так хочется, чтобы силы природы вместе с руками и душой человека принесли свой весомый, добрый результат.
Успехов вам, хлеборобы Толочинщины!
Мария ХМЕЛЮК.
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Последние месяцы село жило подготовкой к весенним полевым работам. До начала сева ранних яровых в хозяйствах района подсевали многолетние травы, подготавливали...
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