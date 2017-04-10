|
Толочинские пожарные проводят профилактическую работу с населением по маршрутам движения автомагазинов
11.04.2017 11:00 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Очередной такой “безопасный” маршрут прошел по деревням Гиримщина, Старый Толочин, Загородье, Слобода, Красная Горка. Проводятся по населенным пунктам района и рейды. Один из них пролег по населенным пунктам Озерцы, Конопельчицы, Поречье.
Во время всех мероприятий пристальное внимание спасатели обращают на выполнение гражданами правил пожарной безопасности при наведении порядка на придомовых территориях. Жителям населенных пунктов объясняются причины недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, правила безопасности при сжигании мусора.
Было напоминание и о мерах административной ответственности, предусмотренных за нарушение правил пожарной безопасности.
Юлия КАПРАНОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толочинские пожарные проводят профилактическую работу с населением по маршрутам движения автомагазинов
С наступлением весеннего периода увеличивается число пожаров, происходящих из-за выжигания сухой растительности и сжигания мусора на придомовых территориях....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии