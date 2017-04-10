

С наступлением весеннего периода увеличивается число пожаров, происходящих из-за выжигания сухой растительности и сжигания мусора на придомовых территориях. Нередко это приводит к уничтожению построек и гибели людей. Во избежание подобных ситуаций и для обучения жителей сельской местности правилам безопасности работники Толочинского РОЧС проводят профилактическую работу по маршрутам движения автомагазинов.

Очередной такой “безопасный” маршрут прошел по деревням Гиримщина, Старый Толочин, Загородье, Слобода, Красная Горка. Проводятся по населенным пунктам района и рейды. Один из них пролег по населенным пунктам Озерцы, Конопельчицы, Поречье.

Во время всех мероприятий пристальное внимание спасатели обращают на выполнение гражданами правил пожарной безопасности при наведении порядка на придомовых территориях. Жителям населенных пунктов объясняются причины недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, правила безопасности при сжигании мусора.

Было напоминание и о мерах административной ответственности, предусмотренных за нарушение правил пожарной безопасности.

Юлия КАПРАНОВА.

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