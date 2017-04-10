﻿ Толочинские пожарные проводят профилактическую работу с населением по маршрутам движения автомагазинов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Толочинские пожарные проводят профилактическую работу с населением по маршрутам движения автомагазинов

11.04.2017 11:00 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Толочинские пожарные проводят профилактическую работу с населением по маршрутам движения автомагазинов
С наступлением весеннего периода увеличивается число пожаров, происходящих из-за выжигания сухой растительности и сжигания мусора на придомовых территориях. Нередко это приводит к уничтожению построек и гибели людей. Во избежание подобных ситуаций и для обучения жителей сельской местности правилам безопасности работники Толочинского РОЧС проводят профилактическую работу по маршрутам движения автомагазинов.

Очередной такой “безопасный” маршрут прошел по деревням Гиримщина, Старый Толочин, Загородье, Слобода, Красная Горка. Проводятся по населенным пунктам района и рейды. Один из них пролег по населенным пунктам Озерцы, Конопельчицы, Поречье.

Во время всех мероприятий пристальное внимание спасатели обращают на выполнение гражданами правил пожарной безопасности при наведении порядка на придомовых территориях. Жителям населенных пунктов объясняются причины недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, правила безопасности при сжигании мусора.

Было напоминание и о мерах административной ответственности, предусмотренных за нарушение правил пожарной безопасности.

Юлия КАПРАНОВА.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением весеннего периода увеличивается число пожаров, происходящих из-за выжигания сухой растительности и сжигания мусора на придомовых территориях....

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Собака динго принесла пять щенков в австралийском зоопарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика