Дедушка Аарона Уитнейла из Англии годы назад сделал необычное вложение: он купил собственный зоопарк. И теперь уже несколько поколений семьи Уитнейлов в буквальном смысле живут «как в зоопарке» — у них во дворе обитают рыси, гепарды, тигры, а когда-то даже был домашний львенок.

«Парк Парадайс Уайлдлайф» сегодня любим туристами, но 30 лет назад на его месте был зоопарк, считавшийся худшим во всей Англии. В 1980-х его купил у разорившихся владельцев Питер Сэмпсон, и состояние зоопарка было настолько плачевным, что он со всей семьей переселился в дом на его территории, чтобы ухаживать за зверями. Соседство с животными изменило и жизнь самой семьи Сэмпсонов: чтобы увидеть дикую природу, детям даже не нужно ехать за город, а достаточно просто выглянуть в окно. И при этом рядом с ними в доме жил и рос львенок, пишет New York Post.

«Когда я был ребенком и учился в школе, я считал, что расти в зоопарке — это что-то нормальное. Я не осознавал, что бывает как-то иначе. Ты не думаешь о чём-то вроде «Ой, я живу в зоопарке и что-то тут не так» всерьез, — говорит внук Сэмпсона Аарон.

Четверо детей в семье Сэмпсонов всю жизнь прожили бок о бок с животными, занимаясь зоопарком и в особенности дикими кошками — в зоопарке помимо львенка живут рыси, гепарды, тигры. «Бок о бок» — очень точная фраза, поскольку львенок, которого звали Зарой, свободно перемещался по дому и спал с детьми, пока не вырос.

«Аарон действительно спал со львенком несколько месяцев. Бывали случаи, когда это мешало ему учиться: когда наступала ночь, львенок (как и другие кошки) хотел играть (и ребенок не высыпался)», — говорит мама Аарона.

Несмотря на то, что зоопарк приносит семье деньги, животных не держат там исключительно ради прибыли. Когда Зара подросла, ее не стали оставлять в зоопарке, а выпустили на волю в одном из заповедников Уганды. Аарон время от времени навещает свою «сестру меньшую», и та смогла привыкнуть к природе, несмотря на излишне «цивилизованное» детство.

В зоопарке отмечают, что в первую очередь цель заведения — сохранять редкие виды животных и баланс в природе, а не создавать развлечения посетителям. Семья Сэмпсонов даже выгуливает диких представителей кошачьих, заставляя их охотиться за мясной приманкой, как за мелкой живностью в дикой природе.