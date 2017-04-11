МИНСК, 11 апр — Sputnik. Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, который скончался 1 апреля, похоронен, согласно его воле, на кладбище в поселке писателей Переделкино рядом с местом, где похоронен писатель Борис Пастернак.

Евтушенко умер 1 апреля в 84-летнем возрасте в американском городе Талса в штате Оклахома, где жил с 1991 года вместе со своей семьей. В США с поэтом попрощались 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал в течение 25 лет.



© Sputnik Виталий Белоусов В день прощания с Поэтом в соцсетях стартует акция #читаемЕвтушенко

На гражданскую панихиду в Центральном доме литераторов во вторник в Москве пришли сотни людей, в том числе главы министерств и ведомств.

На кладбище в Переделкино уже присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт.

В день прощания с поэтом в соцсетях была запущена акция #читаемЕвтушенко. В ней приняли участие многие известные российские деятели культуры. Белорусы также присоединились к акции .

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.