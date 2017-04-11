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Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком в Переделкино

11.04.2017 20:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, который скончался 1 апреля, похоронен, согласно его воле, на кладбище в поселке писателей Переделкино рядом с местом, где похоронен писатель Борис Пастернак.

Евтушенко умер 1 апреля в 84-летнем возрасте в американском городе Талса в штате Оклахома, где жил с 1991 года вместе со своей семьей. В США с поэтом попрощались 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал в течение 25 лет.

Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком в Переделкино
© Sputnik Виталий Белоусов
В день прощания с Поэтом в соцсетях стартует акция #читаемЕвтушенко

На гражданскую панихиду в Центральном доме литераторов во вторник в Москве пришли сотни людей, в том числе главы министерств и ведомств.

На кладбище в Переделкино уже присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт.

В день прощания с поэтом в соцсетях была запущена акция #читаемЕвтушенко. В ней приняли участие многие известные российские деятели культуры. Белорусы также присоединились к акции.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемонию прощания с поэтом в Москве посетили сотни людей, включая глав министерств и ведомств, а похороны прошли в узком кругу родных и близких.

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