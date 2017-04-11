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Голливуд спустя 15 лет вспомнил о трагедии Виталия Калоева

11.04.2017 20:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Чтобы показать драму авиакатастрофы, нужно пропустить момент столкновения самолетов. Фильм "Последствия" Эллиота Лестера основан на реальных событиях и рассказывает о трагедии Виталия Калоева, семья которого погибла в авиакатастрофе над Баденским озером. Что после того, как два зеленых треугольника на дисплее диспетчера столкнутся в небе?

Что случилось над озером на самом деле

1 июля 2002 года над расположенным в Германии Боденским озером столкнулись два самолета. Пассажирский Ту-154М, принадлежащий компании "Башкирские авиалинии", летел из Москвы в Барселону, грузовой Boeing 757-200PF курьерской службы DHL совершал рейс по маршруту Бахрейн — Бергамо — Брюссель. В результате столкновения погибли все, кто находился в самолетах — но они стали не последними жертвами авиакатастрофы.

Голливуд спустя 15 лет вспомнил о трагедии Виталия Калоева
© Фото: Paramount Pictures
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Тогда 46-летний архитектор из Северной Осетии потерял в авиакатастрофе всю семью — жену Светлану, десятилетнего сына Костю и четырехлетнюю дочь.

Виталий Калоев отомстил за семью диспетчеру, допустившему ошибку навигации — многие считают его виновником катастрофы. Но были и смягчающие факторы — диспетчер работал в одиночку в ночную смену. Пятнадцать лет спустя издательство "Эксмо" выпустило книгу воспоминаний Калоева. А в Голливуде сняли фильм, где роль русского сыграл Арнольд Шварценеггер. Расхождений в биографии реальных людей и персонажей фильма множество, но к событиям тех лет сценаристы подошли с уважением.

Что показал Голливуд

"Почти два года я прожил на кладбище. Работа? А для кого работать-то? Больше не для кого", — признавался Калоев в своих интервью, и это передано в фильме. Герой, прототипом которого стал Калоев, долгое время проводит у могил дочери и жены.

Многие идут на фильм, чтобы увидеть новую работу Аранофски. На деле Даррен Аранофски лишь один из продюсеров фильма, а режиссер Эллиот Лестер немного злоупотребляет клише. Впрочем, сложно обвинить картину, основанную на трагедии, в которой погибло больше двухсот человек, в излишнем драматизме.

Голливуд спустя 15 лет вспомнил о трагедии Виталия Калоева
© Фото: Disney
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Критики недовольны тем, что Арнольд якобы так и не вышел из роли человека-глыбы, и потому увидеть в нем Романа Воронова, героя картины, довольно сложно. Но другие уверяют, что именно это — победитель большого зла бессилен перед случаем в своей новой роли — прибавляет картине драматизма.

Сам Калоев признал, что авторы фильма с ним не консультировались. Он надеется, что авторы картины ничего не исказили. Иных выводов делать не стал до просмотра картины. Калоев рассказал в одном из интервью, что даже Голливуд не сможет превратить эту историю в классическую свою картину с погоней — ведь сам Виталий ни от кого не прятался и не убегал.

Картину, которая стала едва ли не самой драматичной у Голливуда последних лет, показывает в Минске только сеть кинотеатров Silver Screen.

 
Теги: Минск
 
 
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Драму Эллиота Лестера "Последствия" показывают в Минске. Шварценеггер не вызывал таких эмоций с того момента, как тонул в роли Терминатора в расплавленном металле.

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