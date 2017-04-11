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Умный пес научился открывать двери и устроил побег из клиники ради 15 часов свободы

12.04.2017 10:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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10-летний пес пиренейской горной породы по кличке Генерал оказался в ветеринарной клинике в американском городе Стаффорд, штат Вирджиния, пока его хозяева — в отпуске. Видимо, ему там не очень понравилось, поэтому ночью он устроил побег.

Камера наблюдения в клинике сняла, как Генерал открывает дверь, используя свой нос и пасть. Он выходит, оглядывается по сторонам, после чего продолжает свой путь к свободе. В общей сложности пес преодолел по меньшей мере три двери. Каким-то образом он точно знает, куда ему нужно идти.

Утром работники клиники пришли на работу и не обнаружили пса на месте, сообщает ABC7 News со ссылкой на администратора Троя Снаффера. Поиски длились целый день, вечером Генерал нашелся во дворе неподалеку и был возвращен в клинику. В общей сложности он отсутствовал 15 часов.
 

 
 
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10-летний пес пиренейской горной породы по кличке Генерал оказался в ветеринарной клинике в американском городе Стаффорд, штат Вирджиния, пока его хозяева - в...

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