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Умный пес научился открывать двери и устроил побег из клиники ради 15 часов свободы
12.04.2017 10:34 — Новости Культуры | Tut.by
10-летний пес пиренейской горной породы по кличке Генерал оказался в ветеринарной клинике в американском городе Стаффорд, штат Вирджиния, пока его хозяева — в отпуске. Видимо, ему там не очень понравилось, поэтому ночью он устроил побег.
Камера наблюдения в клинике сняла, как Генерал открывает дверь, используя свой нос и пасть. Он выходит, оглядывается по сторонам, после чего продолжает свой путь к свободе. В общей сложности пес преодолел по меньшей мере три двери. Каким-то образом он точно знает, куда ему нужно идти.
Утром работники клиники пришли на работу и не обнаружили пса на месте,
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10-летний пес пиренейской горной породы по кличке Генерал оказался в ветеринарной клинике в американском городе Стаффорд, штат Вирджиния, пока его хозяева - в...
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