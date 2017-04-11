Немецкие власти приняли решение возвести защитное ограждение перед Берлинской стеной для ее защиты от повреждений. Об этом сообщает The Art Newspaper.



Граждане Западного Берлина стоят на Берлинской стене перед Бранденбургскими воротами 10 ноября 1989 года, на следующий день после того, как правительство Восточной Германии открыло границу между Восточным и Западным Берлином. Фото: David Brauchli / Reuters

Главной причиной стал большой наплыв туристов, которые представляют угрозу для граффити, нанесенных на сохранившиеся участки стены. Все рисунки объединены в галерею под открытым небом East Side Gallery. Ее отдельные фрагменты были в разное время повреждены.

«Нам несколько раз приходилось арестовывать людей и отправлять в суд, и не хотелось бы, чтобы это повторилось», — объясняет директор художественной инициативы и менеджер галереи Кани Алави. Он уточнил, что многие посетители пытаются забрать кусочек стены на память или нарисовать свое граффити поверх уже существующих.

Защитные барьеры будут установлены к лету 2018 года.

Сохранившиеся участки Берлинской стены имеют большую художественную ценность благодаря рисункам, отражающим политические события 1989-1990 годов. East Side Gallery является самой длинной в мире галереей под открытым небом с постоянной экспозицией, ее длина составляет 1316 метров.