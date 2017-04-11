Дирекция «Евровидения» показала вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко и сопровождавшим его журналистам главную арену форума — Международный выставочный центр.

Директор по производству конкурса Ола Мельциг сообщила телеканалу «UA:ПЕРШИЙ», что сцена «Евровидения-2017» имеет вес 30 тонн, ее высота — 14 метров, ширина — 70 метров, глубина — 28 метров. По словам Мельциг, каждая из конструкций центральной части сцены сможет двигаться, опускаться или подниматься во время шоу независимо друг от друга.

«Все световые приборы, а их около 1800, уже установлены, большинство — введены в эксплуатацию. Установлены также все видео-элементы, а на днях планируем устанавливать пиротехнику вокруг сцены и завтра начинаем программирование всего света, который будет применяться во время шоу. Параллельно с этим мы завершаем установку конструкций зрительских трибун и ведем подготовку первого павильона, где уже чуть больше чем через две недели начнет свою работу пресс-центр. Его помещение будет принимать около 1500 аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов», — рассказала Мельциг. Завершить работу планируют до 20 апреля.

По информации организаторов, зрителями «Евровидении» одновременно смогут стать около 7 тысяч человек. В двух секторах выделелено по 25 специальных мест для людей с ограниченными возможностями, а также места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.

Впрочем, на официальном сервисе продаж билетов Сoncert.ua свободных мест на три финальных выступления уже не найти. Единственная надежда — черный рынок. Впрочем, еще зимой цена билетов на нем достигала 1,4 тысячи евро.

Финал международного конкурса песни «Евровидение-2017» состоится в Киеве 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Белорусская группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале.