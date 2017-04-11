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Организаторы Евровидения-2017 показали главную арену конкурса
12.04.2017 13:09 — Новости Культуры | Tut.by
Дирекция «Евровидения» показала вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко и сопровождавшим его журналистам главную арену форума — Международный выставочный центр.
Директор по производству конкурса Ола Мельциг
«Все световые приборы, а их около 1800, уже установлены, большинство — введены в эксплуатацию. Установлены также все видео-элементы, а на днях планируем устанавливать пиротехнику вокруг сцены и завтра начинаем программирование всего света, который будет применяться во время шоу. Параллельно с этим мы завершаем установку конструкций зрительских трибун и ведем подготовку первого павильона, где уже чуть больше чем через две недели начнет свою работу пресс-центр. Его помещение будет принимать около 1500 аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов», — рассказала Мельциг. Завершить работу планируют до 20 апреля.
По информации организаторов, зрителями «Евровидении» одновременно смогут стать около 7 тысяч человек. В двух секторах выделелено по 25 специальных мест для людей с ограниченными возможностями, а также места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.
Впрочем, на официальном сервисе продаж билетов
Финал международного конкурса песни «Евровидение-2017» состоится в Киеве 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Белорусская группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале.
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Дирекция "Евровидения" показала вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко и сопровождавшим его журналистам главную арену форума - Международный выставочный...
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