Накануне Пасхи в церкви освятили новые золотые iPhone 7 с православными молитвами «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Их выпустил бренд люксовых смартфонов Caviar.



Фото: пресс-служба бренда Caviar

Коллекция смартфонов лимитированная, в ней всего 99 аппаратов. Два первых из них освятили в Городецком Федоровском мужском монастыре (на территории Нижегородской области). Айфоны также получили благословение Августина, епископа Городецкого и Ветлужского. «Владыке показали модели, объяснили суть коллекции. Насколько я знаю, ему понравился дизайн и он его высоко оценил, похвалил. Они посоветовались, решили, что дело благое, можно освятить. Он благословил в целом эту коллекцию. Со стороны церкви это было абсолютно бескорыстно и бесплатно», — рассказали представители бренда znak.com.

Как отмечает «Афише Daily», каждый дизайн реализован с помощью гравировок, покрытых золотом 999-й пробы. Узор нанесен не только на задней панели гаджета, но и на всех его боковых гранях.



Фото: пресс-служба бренда Caviar

Кроме смартфонов бренд также предлагает своим покупателям православные часы Apple Watch, в дизайне которых представлены слова «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Стоимость новых смартфонов составляет от 199 тысяч российских рублей (3,3 тысячи евро), новых часов — от 189 тысяч российских рублей (от 3,1 тысячи евро).

Любопытно, что на сайте производителя также представлены и мусульманские смартфоны.



Фото: пресс-служба бренда Caviar