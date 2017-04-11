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В России к Пасхе выпустили освященные iPhone 7 с молитвами
12.04.2017 13:47 — Новости Культуры | Tut.by
Накануне Пасхи в церкви освятили новые золотые iPhone 7 с православными молитвами «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Их выпустил бренд люксовых смартфонов Caviar.
Коллекция смартфонов лимитированная, в ней всего 99 аппаратов. Два первых из них освятили в Городецком Федоровском мужском монастыре (на территории Нижегородской области). Айфоны также получили благословение Августина, епископа Городецкого и Ветлужского. «Владыке показали модели, объяснили суть коллекции. Насколько я знаю, ему понравился дизайн и он его высоко оценил, похвалил. Они посоветовались, решили, что дело благое, можно освятить. Он благословил в целом эту коллекцию. Со стороны церкви это было абсолютно бескорыстно и бесплатно», —
Как
Кроме смартфонов бренд также предлагает своим покупателям православные часы Apple Watch, в дизайне которых представлены слова «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Стоимость новых смартфонов составляет от 199 тысяч российских рублей (3,3 тысячи евро), новых часов — от 189 тысяч российских рублей (от 3,1 тысячи евро).
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Накануне Пасхи в церкви освятили новые золотые iPhone 7 с православными молитвами "Отче наш" и "Спаси и сохрани". Их выпустил бренд люксовых смартфонов Caviar.
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