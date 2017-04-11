﻿ В России к Пасхе выпустили освященные iPhone 7 с молитвами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России к Пасхе выпустили освященные iPhone 7 с молитвами

12.04.2017 13:47 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Накануне Пасхи в церкви освятили новые золотые iPhone 7 с православными молитвами «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Их выпустил бренд люксовых смартфонов Caviar.


Фото: пресс-служба бренда Caviar

Коллекция смартфонов лимитированная, в ней всего 99 аппаратов. Два первых из них освятили в Городецком Федоровском мужском монастыре (на территории Нижегородской области). Айфоны также получили благословение Августина, епископа Городецкого и Ветлужского. «Владыке показали модели, объяснили суть коллекции. Насколько я знаю, ему понравился дизайн и он его высоко оценил, похвалил. Они посоветовались, решили, что дело благое, можно освятить. Он благословил в целом эту коллекцию. Со стороны церкви это было абсолютно бескорыстно и бесплатно», — рассказали представители бренда znak.com.

Как отмечает «Афише Daily», каждый дизайн реализован с помощью гравировок, покрытых золотом 999-й пробы. Узор нанесен не только на задней панели гаджета, но и на всех его боковых гранях.


Фото: пресс-служба бренда Caviar

Кроме смартфонов бренд также предлагает своим покупателям православные часы Apple Watch, в дизайне которых представлены слова «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Стоимость новых смартфонов составляет от 199 тысяч российских рублей (3,3 тысячи евро), новых часов — от 189 тысяч российских рублей (от 3,1 тысячи евро).

Любопытно, что на сайте производителя также представлены и мусульманские смартфоны.


Фото: пресс-служба бренда Caviar
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Пасхи в церкви освятили новые золотые iPhone 7 с православными молитвами "Отче наш" и "Спаси и сохрани". Их выпустил бренд люксовых смартфонов Caviar.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Организаторы Евровидения-2017 показали главную арену конкурса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика