

В марте в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь. Участие в них приняли юные спортсмены 2000-2001 годов рождения. В составе сборной области на ковер вышли и четверо наших земляков — Иван Шутов, Кирилл Шишков, Никита Бычков и Николай Камлюк.

И снова воспитанники Игоря Федоровича Галузо не остались без наград — Николай Камлюк в весовой категории до 85 килограммов взошел на верхнюю ступень пьедестала почета, Никита Бычков в споре борцов, чей вес не превышает 69 килограммов, стал обладателем серебра.

— Данные старты в нашем календаре занимают первостепенное место, — замечает толочинский наставник. — Они подводят итог работы как самих спортсменов, так и тренеров, именно по их результатам формируется состав сборной страны для участия в первенствах Европы и мира.

К этому успеху я шел последние пять лет, с того момента, как в 2012 году во второй раз в своей карьере победителем Олимпийских дней молодежи стал Сергей Лапин. Напомню, в том году на европейском первенстве он занял десятое место, а тремя годами ранее, в 2009-м, был пятым. Теперь же представлять Беларусь на официальных международных соревнованиях предстоит Николаю Камлюку.

Не утратил шансов поехать на Европу и мир и Никита Бычков. Правда, для этого ему необходимо зарекомендовать себя с самой наилучшей стороны на различных турнирах, проходящих сейчас в республике и за ее пределами. На одном из них, международном в Таллине с участием борцов из пятнадцати стран, он уже добился успеха, завоевав золото. Теперь готовится к выезду в Чехию, где также постарается заработать плюсов себе в актив.

Хочу заметить, что сегодня и Николай Камлюк, и Никита Бычков оттачивают свое мастерство в училище олимпийского резерва в Минске, но при этом на всех областных и республиканских соревнованиях представляют родной Толочин, где делали свои первые шаги в спорте.

— Пять лет назад в сборную Беларуси входил Сергей Лапин, сейчас в нее пробился Николай Камлюк и, возможно, компанию ему составит Никита Бычков. А как обстоят дела с ближайшим резервом, есть ли надежды на пополнение в будущем этого почетного списка?

— В отделении борьбы нашей детско-юношеской спортивной школы занимаются ребята трех возрастных групп, и в каждой из них есть перспективные юноши, способные добиться успехов на различных уровнях. К примеру, 1 апреля мы приняли участие в открытом первенстве Гомельской СДЮШОР среди борцов 2006-2007 годов рождения. Победителями в своих весовых категориях стали Даниил Серафимович, Иван Беляев и Марат Яневич. А 8-9 апреля посетили международный турнир в Санкт-Петербурге, где спор за награды вели спортсмены 2003-2004 годов рождения. Здесь второе место занял Руслан Шелуховский, на третью ступень пьедестала почета взошли Никита Жигалка и Никита Бычков.

На следующей неделе нас ожидает очередной официальный старт — спартакиада Республики Беларусь среди ДЮСШ, на которой за победу, а вместе с ней и за попадание в состав сборной страны для участия в первенстве Европы поборются спортсмены 2002-2003 годов рождения. Мы в данных соревнованиях примем участие своей отдельной командой.

К слову, ни практически всех выездов, ни тем более побед не было бы без помощи наших постоянных спонсоров Владимира и Эдуарда Камлюков, Алексея Закрижевского и Сергея Иванюто. Хочу сказать им отдельное спасибо за неоценимый вклад в успехи юных борцов. Хорошо известно, да и по своему опыту могу полностью подтвердить, что соревнований много не бывает. Именно на турнирах спортсмены совершенствуют свои навыки, доводят их до автоматизма, закаляют характер и воспитывают в себе волю к победе.

Взяли на себя спонсоры и финансовые затраты, причем немалые, по организации предстоящей поездки в Чехию Никиты Бычкова. Часто общаюсь со своими коллегами, и все по-доброму завидуют толочинцам, отмечают, что могут только мечтать о подобной поддержке.

— Толочинские борцы благодаря своим успехам постоянно на слуху. От желающих заниматься этим видом спорта у вас, наверное, нет отбоя?

— Не буду лукавить, родители с удовольствием приводят детей к нам в отделение, приходится производить отбор. Некоторые уходят, не выдержав требований и нагрузок. Не всем дано стать спортсменами, и это вполне естественное явление.

— С какого возраста можно приводить мальчишек для занятий борьбой?

— В основном это 9-10-летние ребята, но иногда беру и с 8 лет. Главное, чтобы ребенок был крепким, здоровым, уверенно стоял на ногах. В таком случае можно смело приводить мальчика к нам.

Игорь СНАРОВ.

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