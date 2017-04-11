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Студенты университета физкультуры в рамках «Звездного похода» открыли для себя Толочин
12.04.2017 12:13 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
— Основная цель мероприятия — гражданско-патриотическое воспитание, — говорит начальник отдела воспитательной работы с молодежью БГУФК Светлана Александровна Василенко. — Поэтому в большинстве своем участники похода — это студенты первого и второго курсов. Кроме того, мы пропагандируем здоровый образ жизни и олимпийские идеалы.
Подобный поход университет физкультуры проводил в 65-й раз. За эти годы студенты и преподаватели учебного заведения посетили различные места Беларуси, познакомились с их прошлым и настоящим. Было что посмотреть и в Толочине.
— Очень понравился рассказ директора историко-краеведческого музея Ирины Николаевны Пикулик, обладающей широким кругозором, — делится Светлана Василенко. — Я побывала во многих музеях, но здесь, к своему удивлению, открыла для себя некоторые факты, о которых раньше и не догадывалась. По всему видно, что в Толочине бережно сохраняется история, уделяется внимание каждой важной детали. Заинтересовало наших студентов как возможный объект туризма Друцкое городище. Наилучшие впечатления оставило и посещение Свято-Покровского женского монастыря. Одним словом, нисколько не жалеем, что включили в маршрут ваш город.
Во время обзорной экскурсии по Толочину гости возложили цветы к памятнику «Освобождение».
Но не только лишь цель патриотического воспитания молодежи преследуют организаторы мероприятия. Свое достойное место в нем занимает и профориентация. Представители БГУФКа, который, к слову, в этом году отмечает свой 80-летний юбилей, рассказали собравшимся в Центре культуры учащимся школ о своем учебном заведении, имеющихся в нем факультетах и направлениях обучения, о достижениях своих студентов и выпускников на международных соревнованиях самого высокого уровня.
В своем мастерстве предложили они зрителям убедиться и воочию во время небольшого концерта. Восторженно, бурными аплодисментами встречал зал выступления гимнасток, представителей восточных единоборств, команды черлидеров и других.
— Надеюсь, что данная встреча не станет разовой акцией, а положит начало дружбе и тесному многостороннему сотрудничеству между вашим городом и нашим университетом, — подытожила итоги визита в Толочин во время венчавшего его товарищеского матча по баскетболу Светлана Александровна. — Мы готовы оказывать необходимую консультационную и методическую помощь местным тренерам, всегда будем рады видеть их у себя, как, впрочем, и видеть студентами БГУФКа толочинских школьников.
Игорь СНАРОВ.
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