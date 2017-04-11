﻿ Посетителям зоопарка в Мемфисе показали девочку-гиппопотама. 21.by
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Посетителям зоопарка в Мемфисе показали девочку-гиппопотама

12.04.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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В зоопарке Мемфиса родилась здоровая девочка-гиппопотам. Имени новорожденной пока что не дали.

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Самка гиппопотама родилась в зоопарке Мемфиса, штат Теннесси. Это второй детеныш для ее матери Бинити и первый для отца Узази. Новорожденная совершенно здорова. Сейчас ее вес всего 76 килограммов, взрослые животные весят не меньше двух тонн. Смотрители пока не придумали, как ее назвать. Посетители могут предложить свои варианты имени через официальный сайт зоопарка.

Нильский гиппопотам — одно из самых крупных сухопутных млекопитающих в мире. Международный союз по охране животных внес этот вид в Красную книгу с пометкой «в уязвимом положении».

 
 
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В зоопарке Мемфиса родилась здоровая девочка-гиппопотам. Имени новорожденной пока что не дали.

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