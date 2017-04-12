﻿ Юного Дамблдора из приквела к "Гарри Поттеру" сыграет Джуд Лоу. 21.by
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Юного Дамблдора из приквела к "Гарри Поттеру" сыграет Джуд Лоу

13.04.2017 07:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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В продолжении «Фантастических тварей» — фильма по сценарию шотландской писательницы Джоан Роулинг, чье действие происходит за 65 лет до ее первого «Гарри Поттера» — появится персонаж волшебника Дамблдора в исполнении Джуда Лоу, сообщил режиссер ленты Дэвид Йейтс.


Фото: Reuters

В киносаге о юном волшебнике бородатого профессора магии играли Ричард Харрис и Майкл Гамбон.

«Лоу сыграет Дамблдора таким, каким он был задолго до того, как возглавил школу чародейства и волшебства „Хогвартс“, каким его узнали в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Мы встречаем его несколькими десятилетиями раньше, когда он еще преподавал в школе трансфигурацию», — говорится в заявлении создателей будущей картины.

По словам режиссера картины, новый сценарий Роулинг уводит сюжет во все более темные времена волшебного мира.

«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьей работой я давно восхищался. С нетерпением жду встречи с ним на съемочной площадке. Уверен, он блестяще раскроет неожиданные грани Альбуса Дамблдора, поскольку Роулинг показывает совершенно другой период его жизни», — добавил Йейтс.

Первый фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел в прокат в ноябре прошлого года и собрал 813 млн долларов.

Прдолжение, в котором снимется Джуд Лоу, выйдет спустя два года после первого фильма. Название для сиквела еще не утверждено.

Помимо Лоу, в продолжении «Фантастических тварей» будут задействованы исполнитель главной роли магического зоолога Ньюта Саламандера Эдди Редмейн и Джонни Депп в образе темного волшебника Грин-де-Вальда.

Не все фанаты фильма одобрили возвращение Деппа, и на тематических сайтах вовсю разгорелись споры о его роли.

Сама Роулинг после премьеры первых «Тварей» заявила, что за ними последуют еще четыре киноленты.

Экранизация «Гарри Поттера» состояла из восьми фильмов.

 
 
Ссылка на источник 22
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Помимо Лоу, в продолжении "Фантастических тварей" будут задействованы исполнитель главной роли магического зоолога Ньюта Саламандера Эдди Редмейн и Джонни Депп в...

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