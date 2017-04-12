﻿ Двое американских заключенных собственноручно собрали компьютер и скачивали порнографию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое американских заключенных собственноручно собрали компьютер и скачивали порнографию

13.04.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утилизируя старые компьютеры в рамках некоммерческой организации, двоим заключенным тюрьмы в американском штате Огайо Адаму Джонсону и Скотту Сприггсу удалось унести с собой несколько десятков компьютерных частей и собрать свой компьютер.


Путь, который преодолевали двое заключённых с украденными деталями. Фото: watchdog.ohio.gov

Согласно докладу генерального инспектора штата, полностью функциональный компьютер был «скрыт в потолке за фанерной доской над шкафом» и подключен к Департаменту реабилитации и коррекции штата Огайо.

Каким-то образом Джонсон и Сприггс провели кабели через потолок и уже внизу подключили к сетевому коммутатору. Благодаря этому двое заключенных смогли выйти в интернет через учетную запись, принадлежавшую бывшему работнику тюрьмы. Подключившись к сети, они загрузили статьи о «самостоятельном приготовлении наркотиков, взрывчатых веществах и кредитных картах». Также они украли данные о личностях других пятерых заключенных, чтобы подать заявление на получение кредитных карт.

Кроме того, Джонсон и Сприггс скачивали порнографию, передавая ее другим заключённым с помощью карты памяти. Однако один из пойманных сказал, что на карте «помимо порнографических фильмов были сериалы и музыка».

К тому же, следователи нашли в компьютере программы для взлома паролей, программы рассылки спама по электронной почте и шифрования. Следователи полагают, что такое большое количество нелегальных программ было установлено для получения доступа к документам тюрьмы: дисциплинарным записям, данным о вынесении приговора и места отбывания наказания.

В первый раз двое авантюристов были замечены еще 3 июля 2015 года, когда они превысили ежедневный порог пользования интернета компьютерной сети. Из-за низкого уровня безопасности администрация долго не могла найти, в какой из тюрем пользуются интернетом, однако в 2017 году кольцо заключенных сузилось и злоумышленники были обнаружены.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утилизируя старые компьютеры в рамках некоммерческой организации, двоим заключённым тюрьмы в американском штате Огайо Адаму Джонсону и Скотту Сприггсу удалось...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Юного Дамблдора из приквела к "Гарри Поттеру" сыграет Джуд Лоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика