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Двое американских заключенных собственноручно собрали компьютер и скачивали порнографию
13.04.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by
Утилизируя старые компьютеры в рамках некоммерческой организации, двоим заключенным тюрьмы в американском штате Огайо Адаму Джонсону и Скотту Сприггсу
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Каким-то образом Джонсон и Сприггс провели кабели через потолок и уже внизу подключили к сетевому коммутатору. Благодаря этому двое заключенных смогли выйти в интернет через учетную запись, принадлежавшую бывшему работнику тюрьмы. Подключившись к сети, они загрузили статьи о «самостоятельном приготовлении наркотиков, взрывчатых веществах и кредитных картах». Также они украли данные о личностях других пятерых заключенных, чтобы подать заявление на получение кредитных карт.
Кроме того, Джонсон и Сприггс скачивали порнографию, передавая ее другим заключённым с помощью карты памяти. Однако один из пойманных сказал, что на карте «помимо порнографических фильмов были сериалы и музыка».
К тому же, следователи нашли в компьютере программы для взлома паролей, программы рассылки спама по электронной почте и шифрования. Следователи полагают, что такое большое количество нелегальных программ было установлено для получения доступа к документам тюрьмы: дисциплинарным записям, данным о вынесении приговора и места отбывания наказания.
В первый раз двое авантюристов были замечены еще 3 июля 2015 года, когда они превысили ежедневный порог пользования интернета компьютерной сети. Из-за низкого уровня безопасности администрация долго не могла найти, в какой из тюрем пользуются интернетом, однако в 2017 году кольцо заключенных сузилось и злоумышленники были обнаружены.
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Утилизируя старые компьютеры в рамках некоммерческой организации, двоим заключённым тюрьмы в американском штате Огайо Адаму Джонсону и Скотту Сприггсу удалось...
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