Полиция канадского города Торонто задержала трех подростков, укравших конфеты в тематическом парке «Wonderland» на севере города. Об этом сообщает Toronto Star.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Сотрудники службы безопасности парка вызвали полицию около 10:30 вечера после выявления на территории подростков, одетых в темную одежду и прикрывающих лица. Группа отправилась в один из магазинов, находящихся в комплексе, и украла конфеты.

Полиция направила на место вертолет, оснащенный тепловизором, а также кинологов для прочесывания территории парка. Вскоре одного 15-летнего и двух 16-летних подростков удалось найти.

«У меня есть один лежащий, один присел, и есть ещё один источник тепла, но я не знаю, третий это человек или нет. Ок, их три. Они все сдаются», — сообщает по рации один из полицейских.

Как сообщили сотрудники полиции, они оцепили периметр вокруг парка, и в конце концов нашли подростков, прятавшихся под деревом рядом с американскими горками. Они были взяты под стражу без инцидентов.

«Молодежь сотрудничала с полицией и раскаялась в своих действиях», — подчеркнули в заявлении стражи правопорядка.

Через некоторое время подростки были выпущены под опеку своих родителей. Их ожидают общественные работы.

«Эти дети определенно извлекли урок из всего случившегося. Они очень испугались, когда увидели, что за ними прибежали собаки и прилетел вертолет», — заявил констебль Энди Паттенден