Девятиметровую ракету в деревне Черни, что недалеко от Бреста, Николай Козик с двумя друзьями запустил в небо в конце лета 1944 года, пишет «Вечерний Брест».



Коля Козик (слева) с друзьями в феврале 1944 года. Фото: Вечерний Брест

Летела высоко, но не далеко

И сегодня 87-летний Николай Семенович хорошо помнит, как они с друзьями сделали ту самую ракету. Заводилой был он сам, хотя в ту пору ему было всего 14 лет. Впрочем, помощникам примерно столько же.

После того, как немцев выбили из Бреста и близлежащих деревень, в округе оставалось много бесхозного имущества отступивших войск вермахта. А пацанам только дай! Однажды три друга обнаружили стальную трубу, как рассказывает Николай Семенович, длиной метров девять и в диаметре сантиметров тридцать. «И тут у меня созрела идея построить ракету, — продолжил Николай Семенович. — Меня всегда тянули новинки, хотел узнать, как что устроено, и самому сделать».

В ту пору паренек из Черней ничего не слышал о Константине Циолковском, тем более о секретных лабораториях, работавших над созданием ракет в СССР. Даже Жюля Верна и Алексея Толстого не читал. Но зато видел, как действуют знаменитые «Катюши», некоторые из которых били по гитлеровцам из близлежащей рощи.

Ту самую девятиметровую трубу ребята нашли на месте бывшей немецкой базы по ремонту автомобилей. Сегодня Николай Семенович помнит своего помощника — деревенского друга Толю Козела, а еще ему помогал хлопец «из беженцев». Вопрос с топливом решился быстро — в карьере обнаружили несколько десятков ящиков со снарядами. И «добыли» из них порох. Но как быть дальше? Верх ракеты (конусообразный) выточили из дерева. Нужны были еще «крылья». Для них малолетний изобретатель использовал элементы немецкой полевой кухни, тоже брошенной возле деревни. На ней по бокам были приспособления, похожие на эти «крылья» — вероятно, для крепления бачков. Отпилили, Николай их припаял внизу, возле «сопла», и посередине. «Сопло» тоже сделал из металлического круга, оставив отверстие для струи выходящих газов.

О том, как произошел запуск, рассказывает сам изобретатель: «Поставили ее в глубокий окоп, стоймя. Насыпали дорожку из пороха, подожгли ее, а сами — в укрытие. Внизу ракеты зашипело, заискрилось, сама она задрожала. И вдруг упала на бок. А рядом и дом, и сарай, стерня загорелась! Подойти хочется, но очень боязно. И тут она вдруг „поползла“ по окопу, как гадюка, шипит, искры во все бока, извивается. И набирает скорость! Вдруг уткнулась в откос, прямо перед дорогой и… сама встала. А как раз в это время дядька Терпиловский, ему тогда было почти столько, сколько мне сейчас, вез участкового. Так они с воза упали, наверное, думали, что немцы нас обстреливают. А сама ракета почти сразу в небо ушла. Не скажу, на километр или на два, скоро мы её в небе уже не видели. А упала уже в болото за Селяхами. До Селяхов от нас километра три, да еще километр до болота — считай, километра четыре пролетела. А в болото тюкнулась так, что половина в трясину, а половина торчать осталась. Ее и вытащили только лет двадцать назад, когда за металлом люди охотиться начали».

Точную дату запуска ракеты Николай Семенович не помнит. Вероятнее всего, это произошло в августе 1944 года. Немцы уже ушли, а трофейные команды Красной армии еще не оприходовали трофейные боеприпасы.

Изобретатель без институтского диплома

Поверить в первый запуск ракеты под Брестом сложно, но можно, если посмотреть на дальнейшую биографию Николая Семеновича. До войны успел окончить четыре класса польской школы, после войны — один советской. После этого три с половиной года служил в десантных войсках, затем работал шофером и сварщиком в Бресте. И при этом у него более десятка свидетельств на рационализаторские предложения. И — что очень важно — полдюжины патентов на изобретения. Не каждый доктор наук таким похвастаться может! Некоторые изобретения имеют практическую пользу. Например, самоходный комбайн-картофелеуборщик, теребильный аппарат для уборки капусты. Все они успешно работали в местном хозяйстве.

Есть и патент на двигатель, который работает на взаимодействии магнитов. Не вдаваясь в технические особенности, поясним, что вращательное движение двигателя создается за счет магнитов, взаимодействующих внутри колеса. Почти вечный двигатель! У Николая Семеновича он успешно работал несколько десятков лет. Правда, запускал он его («надо только снять с тормоза») при необходимости, чтобы зазря не крутился. Его изобретениями интересовались и специалисты из Института ядерной физики АН БССР, но дальше разговоров дело не пошло. Хотя чертежи уникальной конструкции — просто удивительно, как человек с пятиклассным образованием мог так чертить — сохранились.

Николай Семенович имеет неполное среднее образование, но нисколько об этом не жалеет: «В институте мысли не научишь. Надо просто стремиться узнать что-то новое и сделать это». Несмотря на возраст, изобретатель-самоучка бодр, и рукопожатие у него весьма крепкое.