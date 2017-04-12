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Министр экономики Франции спас пчел от Тома Круза
13.04.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by
Съемочная группа шестой части франшизы «Миссия невыполнима» столкнулась с неожиданной проблемой в Париже. Герой Тома Круза должен был парить возле здания Министерства экономики на высоте около 40 метров. Однако вести съемку с вертолета могли помешать пчелы, которые обитают на крыше здания начиная с 2015 года.
«Полеты очень больших вертолетов в течение нескольких дней прямо над ульями нанесли бы непоправимый ущерб», — рассказал
В итоге в ситуацию вмешался сам глава ведомства Мишель Сапен. Он забрал пчел в свой загородный дом на время съемок.
«Это Париж — город, где искусство представлено во всех проявлениях», — отметил Перре, приглашая Тома Круза попробовать парижский мед.
Съемки шестой части шпионского боевика с голливудской звездой в главной роли стартовали во Франции накануне, 11 апреля. Ранее стало известно, что к команде, работающей над фильмом, присоединились исполнитель роли Супермена Генри Кавилл, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Сиан Брук. Режиссером стал Кристофер МауКуорри, снявший предыдущую часть серии — «Племя изгоев». Премьера намечена на июль 2018 года.
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Съемочная группа шестой части франшизы "Миссия невыполнима" столкнулась с неожиданной проблемой в Париже. Герой Тома Круза должен был парить возле здания...
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