﻿ На проходную к рудоуправлению в Солигорске пришел бобер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проходную к рудоуправлению в Солигорске пришел бобер

13.04.2017 10:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 13 апреля к рабочим на проходной рудоуправления № 4 «Беларуськалия» в Солигорске вышел бобер. Судя по снимкам в соцсетях, он пролез через припаркованный велосипед и прогулялся рядом.


Фото: Кристина Ветрова, vk.com/soligorsk_auto

В комментариях шутят, что животному пришлось уйти, потому что «без электронного пропуска не пропускают». Другие удивляются, откуда он взялся: поблизости нет водоемов. Есть версии, что «по несколько десятков километров проходят, бывает у них такое».

Кто-то предположил, что бобер у проходной «ждет хозяина» или «пришел устраиваться на работу».

По информации TUT.BY, на место выезжали специалисты Белорусского общества охраны природы. Они забрали и вывезли бобра в безопасное место.

Напомним, в апреле бобра заметили на гребном канале в Бресте. Отселять животное не планируют. Считается, что для людей он не опасен, если, конечно, не пытаться сделать с ним селфи, сообщала «Брестская газета». По словам очевидцев, животное по размерам «не меньше овчарки».

По словам специалистов, в Бресте эти животные обитают на всех водных объектах. Бобров не отселяют, потому что некуда. Если и перевезти их в другое место, они все равно вернутся обратно.

Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с грызуном один из них поплатился жизнью.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то предполагает, что бобер у проходной "ждет хозяина" или "пришел устраиваться на работу".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Циолковский" из Черней. Как за 17 лет до Гагарина ракету под Брестом запускали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика