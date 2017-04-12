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На проходную к рудоуправлению в Солигорске пришел бобер
13.04.2017 10:41 — Новости Культуры | Tut.by
Утром 13 апреля к рабочим на проходной рудоуправления № 4 «Беларуськалия» в Солигорске вышел бобер. Судя по
В комментариях шутят, что животному пришлось уйти, потому что «без электронного пропуска не пропускают». Другие удивляются, откуда он взялся: поблизости нет водоемов. Есть версии, что «по несколько десятков километров проходят, бывает у них такое».
Кто-то предположил, что бобер у проходной «ждет хозяина» или «пришел устраиваться на работу».
По информации TUT.BY, на место выезжали специалисты Белорусского общества охраны природы. Они забрали и вывезли бобра в безопасное место.
Напомним, в апреле бобра заметили на гребном канале в Бресте. Отселять животное не планируют. Считается, что для людей он не опасен, если, конечно, не пытаться сделать с ним селфи,
По словам специалистов, в Бресте эти животные обитают на всех водных объектах. Бобров не отселяют, потому что некуда. Если и перевезти их в другое место, они все равно вернутся обратно.
Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с грызуном один из них
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Кто-то предполагает, что бобер у проходной "ждет хозяина" или "пришел устраиваться на работу".
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