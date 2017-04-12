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Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильма

13.04.2017 11:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на Warner Bros. Entertainment, одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США. Компанию обвинили в том, что она не выплатила звезде его долю от кассовых сборов фильма «Разрушитель». Об этом сообщило агентство Bloomberg.


По данным агенства, в иске утверждается, что, согласно условиям контракта, актер должен был получить 15% от сборов картины. Условие было следующим: если сборы составят свыше 125 миллионов долларов. Согласно заявлению компании Rogue Marble Productions, принадлежащей Сталлоне, фантастический боевик «Разрушитель» заработал в мировом прокате более 159 миллионов долларов.

В иске отмечается, что Warner Bros., которой принадлежат права на ленту, заявила, что фильм с бюджетом 57 миллионов не окупился, отмечается в иске. После того, как Rogue Marble Productions потребовала разъяснить ситуацию, киностудия отправила Сталлоне чек на сумму 2,8 миллионов долларов без каких-либо объяснений.

«Киностудии известны своей жадностью», — приводит Bloomberg заявление Rogue Marble. «В этом случае имели место откровенные, очевидные и преднамеренные непорядочные действия, предпринятые в отношении международно признанного таланта», — отметили в компании.

По данным Bloomberg, помимо выплаты причитающихся ему средств Сталлоне рассчитывает на компенсацию, размер которой не указывается. 70-летний актер также надеется, что, одержав победу в суде, ему удастся положить конец повсеместной, по его словам, практике, при которой киностудии частично лишают актеров их законных выплат.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях «Рокки» и «Рэмбо». Является трехкратным номинантом на премию «Оскар». В 2016 году за исполнение роли боксера Рокки Бальбоа в фильме «Крид: Наследие Рокки» Сталлоне был удостоен «Золотого глобуса».

 
 
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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на Warner Bros. Entertainment, обвинив компанию в том, что она не выплатила звезде его долю от кассовых сборов фильма...

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