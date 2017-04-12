Хорватские художники-любители расписывают гигантские яйца из полиэстера и отправляют их в другие города Европы как подарок к Пасхе. На каждое яйцо у четырех художников уходит, как минимум, четыре дня. Обычно роспись представляет собой либо сюжеты из сельской жизни, характерные для Копривницы, либо достопримечательности городов, которым подарят яйца.

За все время проведения акции больше 80 яиц разных размеров было отправлено во множество уголков мира. В этом году пасхальная символика из Копривницы появится в городах соседней Боснии и Герцеговины и в Берлине. Подробности в репортаже Рейтер.

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