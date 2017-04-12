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Необычные насекомые с выставки в Вилейке
13.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
Совсем недавно в Вилейке в выставочном зале имени Н.Ю. Силивановича проходила выставка «Скульптура природы».
В ней была представлена коллекция необычных редких и удивительных творений живой природы. Уникальные жуки, скорпионы, палочники, фонарницы, пауки, листовидки и многие другие. Одна из посетительниц выставки поделилась увиденным.
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Совсем недавно в Вилейке в выставочном зале имени Н.Ю. Силивановича проходила выставка «Скульптура природы». В ней была представлена коллекция необычных редких...
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