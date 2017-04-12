﻿﻿ Необычные насекомые с выставки в Вилейке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычные насекомые с выставки в Вилейке

13.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

Совсем недавно в Вилейке в выставочном зале имени Н.Ю. Силивановича проходила  выставка «Скульптура природы».

В ней была представлена коллекция необычных редких и удивительных творений живой природы. Уникальные жуки, скорпионы, палочники, фонарницы, пауки, листовидки и многие другие. Одна из посетительниц выставки поделилась увиденным.

Видео youtube

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем недавно в Вилейке в выставочном зале имени Н.Ю. Силивановича проходила  выставка «Скульптура природы». В ней была представлена коллекция необычных редких...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Юного Дамблдора из приквела к "Гарри Поттеру" сыграет Джуд Лоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика