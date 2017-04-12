МИНСК, 13 апр — Sputnik. В Министерство культуры поступило уже несколько заявок на конкурс эскизов монументального знака, который планируется установить в урочище Куропаты в память о всех безвинно погибших в ХХ веке белорусах, сообщила на пресс-конференции в Минске начальник отдела по охране историко-культурного наследия одноименного управления Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.



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"Этот вопрос курирует первый заместитель министра культуры Ирина Дрига и управление искусства. Действительно, конкурс объявлен, заявки мы получаем, они будут рассматриваться", — заявила Хвир, отвечая на вопрос Sputnik.

При этом она затруднилась сказать о каком количестве участников идет речь на данный момент.

"Точно вам сказать не могу. Но они есть, есть заинтересованность. Заявки поступают. Например, и сегодня одну получили", — сказала представитель Министерства культуры.

Минкульт объявил о конкурсе эскизов мемориального знака в урочище Куропаты 25 марта. Согласно условиям конкурса от участников ждут проект, выдержанный в "лучших традициях классического и национального монументального искусства". Мемориал должен, по замыслу организаторов конкурса, увековечить память "всех безвинно погибших жертв ХХ века в истории Беларуси". Заявки принимаются до 26 апреля.

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Решению по созданию мемориала и проведению конкурса предшествовало противостояние в Куропатах в феврале-марте 2017 года, спровоцированное строительными работами неподалеку от урочища.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.