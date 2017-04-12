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Ура, тринадцатое!
13.04.2017 — Новости Культуры | Вечерний Минск
Кто придумал, что число 13 плохое? Найти концы в этом вопросе сложно. Однако людям почему-то свойственно придерживаться принципа«не знаю, но боюсь». На всякий случай, как бы чего не вышло. В некоторых европейских странах доходит до абсурда: отсутствуют 13-е номера домов и квартир, ряды в пассажирских самолетах, каюты на кораблях, этажи в зданиях… Белорусы, к счастью, до такой нелепости не додумались, однако многие все же верят в отрицательную энергию этого числа. А зря.
Считается, нечистая сила вылезает из своей норы именно 13-го, предпочтение отдает пятнице. Хотя кто мешает нечисти показаться 7-го или 10-го, например? Нора всегда открыта. Однако мы так устроены, что ищем козла отпущения. Если
Залезла в Интернет и с интересом прочитала публикацию специалиста по духовной нумерологии Иосифа Лазарева.«На самом деле темные силы никогда не вмешиваются в нашу жизнь, — пишет он. — Мы сами их притягиваем или отталкиваем».
Соглашусь. Иными словами, во что верим, то и получаем. Вспоминаю свои вступительные экзамены в вуз. Английский язык. На календаре — 13-е, билет вытянула 13-й, накануне черная кошка перебежала дорогу… Казалось бы, караул! А я обрадовалась: сама-то родилась 13-го — долой предубеждения! В итоге в кармане оценка 5 по пятибалльной системе.
В канун Пасхи самое время развенчать миф о невезучести чертовой дюжины и вере во всякие нечистые силы. Христос был 13-м участником Тайной вечери вместе с 12 апостолами. Само имя Иисус по-гречески пишется 13 буквами. Софийский собор первоначально имел 13 куполов. Числа 13 не боятся в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Корее, Саудовской Аравии. По-китайски 13 обозначается словосочетанием, которое расшифровывается как«должен преуспеть». В Гонконге абоненты мобильных сетей часто просят дать им номер с этой комбинацией цифр. Приносит удачу!
А что скажет нумеролог?«13 в духовной нумерологии — число жертвенной, безумной любви, — утверждает Иосиф Лазарев. — Если вы жизнерадостный человек, искренне стремящийся к любви, 13 сметет все преграды, превращая вас в счастливейшее существо на планете!»
Специалист поясняет: 13 с языка чисел переводится как«человеческий дух, стремящийся к любви» или, проще говоря,«желание любить“. 13 внутри какой-либо важной даты в жизни человека обладает мощной энергией, причем абсолютно бескомпромиссной. Безумство этого числа легко понять, ведь 13 — высшая точка кипения любви. Какие уж тут компромиссы! А вот по отношению к озлобленным людям, да еще законченным эгоистам, 13 иногда бывает жестоким, предупреждает нумеролог.
Вывод один: стремитесь к добру и любви. Этому учит не только наука о числах.
Дюжина пекаря
Именно так в XIX веке называли число 13(а вовсе не чертовой дюжиной). Существовало обыкновение бесплатно добавлять 13-ю булочку, если
Оказывается
Есть интересная версия, почему 13 стало чуть ли не проклятием всей нумерологии. С древних времен было известно: это число приносит успех, благоприятно влияет на жизнь человека. Однако знали об этом избранные. Поэтому, чтобы не все пользовались таким волшебным сочетанием цифр, придумали, будто оно плохое.Автор: Наталья РОМАНОВСКАЯ
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В канун Пасхи развенчаем миф о невезучести чертовой дюжины. Сегодня 13-е? Повезет в любви
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