МИНСК, 13 апр — Sputnik. Историки Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси ведут переговоры с концерном "Беллесбумпром" о выпуске обоев в национальном стиле, рассказал Sputnik заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра Борис Лазуко.



© Sputnik / Виктор Толочко Этнограф о вышиванках: одежда – лицо народа

"Ведем переговоры с обойными фабриками. Хотим выпустить целую серию обоев, в которых будет представлена белорусская тематика. Кроме того, мы предложили объединить наши знания о белорусской мебели, о том, какой она должна быть — народная, традиционная, аристократичная, замковая, дворцовая, с современным производством", — рассказал Лазуко.

Как полюбить свое и не наделать ошибок?

Историки заинтересованы в продвижении знаний о национальной культуре в производство, поскольку это даст возможность с одной стороны удовлетворить запрос потребителя, а, с другой стороны, не наделать ошибок. Подобных примеров немало: взять хотя бы использование национального женского костюма на всевозможных народных праздниках. Многие из них дополняются соломенными украшениями и головными уборами. Но в истории, как раз, соломенные аксессуары имели негативный оттенок.

"Солома в костюме — это был маркер, который обозначал непристойность, асоциальность поведения женщины. Отсюда же и выражение "соломенная вдова" — это та женщина, которую бросил муж", — объяснил Лазуко.



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Вышиванке не хватает знаний

Историк искренне приветствует интерес молодежи к вышиванкам, но и здесь отмечает, порой, небрежное отношение производителей к истории вопроса.

"Подошел на стенд одного из производителей, посмотрел, что они делают. Это же все скачано с интернета — с российских и украинских сайтов, но только не белорусских. Славянские орнаменты не скажу, что похожие, но очень близкие. Там везде можно встретить сочетание бело-красно-белого цвета, того же паука, звезду… Но у нас же есть очень шикарные узоры, которые соответствуют каждому региону", — признался Лазуко.

Диван с узорами из слуцких поясов

© Sputnik / Виктор Толочко Тонкая нить времен: в Историческом музее показали восстановленный орнат

Историки готовы поддержать волну интереса к национальному, а заодно и требование президента активнее внедрять научные и культурные труды на практике.

Идея с мебелью в национальном стиле, по мнению Лазуко, вполне имеет право на жизнь. Он убежден, спрос на нее бы был. Задача, найти способ взаимодействия ученых-историков и производителей и решить проблему трансляции — передачи и адаптации для массового потребления научных знаний.

"Важен аспект трансляции. Если просто скопировать слуцкий пояс, то мы получим просто очень дорогой подарок. А что если мотив узора слуцкого пояса перенести на обивку мебели… Мы, кстати, сейчас ведем переговоры, чтобы это сделать. Хотя тут и возникает множество вопросов, в том числе: как это сидеть на святыне?! ", — рассказал историк.

По его мнению, решить этический аспект мог бы дизайнер, который сумел бы адаптировать мотивы узоров артефакта XVII века к нынешней жизни. Делать это, по мнению Лазуко, нужно и важно. Потому что в том числе благодаря культуре, национальной аутентичности государство может сохранить себя как государство, нацию и народ, подчеркнул завотделом Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.