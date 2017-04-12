﻿ Расписание освящения пасхальных куличей, яиц в Толочинском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расписание освящения пасхальных куличей, яиц в Толочинском районе

13.04.2017 12:41 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Расписание освящения пасхальных куличей, яиц в Толочинском районе
16 апреля православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. Накануне, 15 апреля, а также в ночь с субботы на воскресенье в храмах и населенных пунктах Толочинского района состоится освящение куличей, яиц.

г. Толочин: Свято-Покровская церковь — 15 апреля с 11.00 до 18.00, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Введенская церковь — 15 апреля в 11.00 и с 14.00 до 18.30, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Владимирская церковь (ст. Толочин) — 15 апреля в 12.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00, служба с 23.00 до 2.00;

г. п. Коханово — 15 апреля в 11.00 и 22.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00;

а/г Обольцы — 15 апреля в 13.00;

д. Волковичи — 15 апреля в 12.00;

д. Монастырь — 15 апреля в 13.30;

а/г Серковицы — 15 апреля в 13.50;

а/г Друцк — 15 апреля в 17.00;

а/г Славени — 15 апреля в 15.00;

д. Новинка — 15 апреля в 14.00;

а/г Славное — 16 апреля в 6.00.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. Накануне, 15 апреля, а также в ночь с субботы на воскресенье в храмах и населенных пунктах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Свой Биробиджан на берегу Сожа. Блеск и нищета гомельских евреев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика