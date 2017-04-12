|
Расписание освящения пасхальных куличей, яиц в Толочинском районе
13.04.2017 12:41 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
г. Толочин: Свято-Покровская церковь — 15 апреля с 11.00 до 18.00, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Введенская церковь — 15 апреля в 11.00 и с 14.00 до 18.30, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Владимирская церковь (ст. Толочин) — 15 апреля в 12.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00, служба с 23.00 до 2.00;
г. п. Коханово — 15 апреля в 11.00 и 22.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00;
а/г Обольцы — 15 апреля в 13.00;
д. Волковичи — 15 апреля в 12.00;
д. Монастырь — 15 апреля в 13.30;
а/г Серковицы — 15 апреля в 13.50;
а/г Друцк — 15 апреля в 17.00;
а/г Славени — 15 апреля в 15.00;
д. Новинка — 15 апреля в 14.00;
а/г Славное — 16 апреля в 6.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. Накануне, 15 апреля, а также в ночь с субботы на воскресенье в храмах и населенных пунктах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии