

16 апреля православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. Накануне, 15 апреля, а также в ночь с субботы на воскресенье в храмах и населенных пунктах Толочинского района состоится освящение куличей, яиц.

г. Толочин: Свято-Покровская церковь — 15 апреля с 11.00 до 18.00, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Введенская церковь — 15 апреля в 11.00 и с 14.00 до 18.30, 16 апреля с 3.00 до 4.00; Свято-Владимирская церковь (ст. Толочин) — 15 апреля в 12.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00, служба с 23.00 до 2.00;

г. п. Коханово — 15 апреля в 11.00 и 22.00, 16 апреля с 2.00 до 3.00;

а/г Обольцы — 15 апреля в 13.00;

д. Волковичи — 15 апреля в 12.00;

д. Монастырь — 15 апреля в 13.30;

а/г Серковицы — 15 апреля в 13.50;

а/г Друцк — 15 апреля в 17.00;

а/г Славени — 15 апреля в 15.00;

д. Новинка — 15 апреля в 14.00;

а/г Славное — 16 апреля в 6.00.

Все новости

Другие статьи рубрики