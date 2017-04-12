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Владислав Жигальский: день будущего спасателя расписан буквально по часам

13.04.2017 12:09 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Владислав Жигальский: день будущего спасателя расписан буквально по часам
Многие мальчишки с детства мечтали найти себя в героической и мужественной профессии, однако лишь у единиц получилось реализовать свои желания. Среди них выпускник районной гимназии Владислав Жигальский, ныне курсант второго курса университета Гражданской защиты МЧС Республики Беларусь города Минска.

— С детства у меня была мечта стать офицером, — делится Владислав, — носить форму и погоны, помогать людям. Решение стать спасателем принял еще в 6 классе, когда посетил на школьной экскурсии пожарную часть.

Для достижения своей мечты пришлось сделать немало. Хорошо учился, занимал призовые места в предметных олимпиадах, увлекался легкой атлетикой, биатлоном, закончил музыкальную школу по классу фортепиано и гитары.

В выпускном классе за несколько месяцев до экзаменов, где-то в феврале, обратился в Толочинский РОЧС для разъяснения подробностей поступления в вуз МЧС на специальность инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выбрал данную специализацию, так как она дает больше возможностей для сферы деятельности — либо служить в карауле, либо инспектором в инспекции надзора и профилактики, либо инженером по пожарной безопасности в гражданских учреждениях.

Есть и своя особенность поступления на данную специальность. Она заключается в том, что нужно иметь первую категорию годности по здоровью. На факультете техносферной безопасности по специальности инспектор инспекции надзора и профилактики не такие жесткие требования к здоровью курсантов. Сюда набирают даже девушек.

Прошел предварительный отбор, медкомиссию, сдал нормативы по физподготовке, психологическое тестирование. Усиленно готовился к ЦТ по математике, физике и русскому языку.

По результатам конкурсного отбора Владислав прошел на бюджетное отделение. Тогда набирали 53 человека (20 из них шли вне конкурса). Теперь у парня почти два года учебы позади, осталось еще два.

— Образ жизни в вузе намного отличается от того, с чем сталкиваются студенты других университетов, — продолжает Владислав. — Расписание — не для «слабаков». День курсанта расписан буквально по часам. Теоретическая подготовка сменяется практической. Свои знания применяю на дежурствах в учебной пожарной аварийно-спасательной части в качестве бойца, куда несколько раз в месяц заступаю на суточное дежурство, выезжаю на вызовы.

Первый год все курсанты живут в казармах (со второго курса в блочном общежитии). За этот год мы стали сплоченным, единым коллективом и знаем, что по жизни плечо друга всегда будет рядом.

Поначалу тяжело было привыкнуть к такому режиму, но втянулся, учиться нравится. Получаю повышенную стипендию (денежное довольствие). Являюсь рядовым внутренней службы и нахожусь на полном гособеспечении. У нас трехразовое питание, кормят вкусно и сытно. Выдается несколько комплектов формы, обувь, белье, верхняя и спортивная одежда.

С поступлением в вуз у Владислава появились новые увлечения и интересы, познакомился с пожарно-спасательным спортом. В университете много направлений деятельности, хорошая спортивная база. С однокурсниками предпочитает играть в футбол, баскетбол, волейбол, посещает спортзал. В свободное время дополнительно занимается английским языком. Много времени уделяет точным наукам. Мечтает продолжить учебу в магистратуре университета.

— В своем выборе не ошибся, если бы пришлось выбирать еще раз, то я бы поступил в наш университет, — сказал в заключение беседы курсант. — Мое призвание — помогать людям.

Выпускники школ, если вы не можете остаться равнодушными к людской беде, если вашими главными маяками в жизни являются отвага и честь и вы хотите получить качественное образование, то университет Гражданской защиты МЧС Республики Беларусь для вас.

Юлия КАПРАНОВА.

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Теги: Минск
 
 
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Многие мальчишки с детства мечтали найти себя в героической и мужественной профессии, однако лишь у единиц получилось реализовать свои желания. Среди них...

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