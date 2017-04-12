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Круглянские волейболистки выиграли открытое первенство Толочинского района
13.04.2017 11:55 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
На старт вышли волейболистки центральной районной больницы, Заднево, Коханово, а также Круглого. Судьба первого места решилась в очном противостоянии представительниц соседнего райцентра и спортсменок из городского поселка. Одержав победу в упорной борьбе со счетом 2:1, победительницами соревнований стали круглянские девушки. Третье место заняли волейболистки агрогородка Заднево.
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Состоялось открытое первенство Толочинского района по волейболу среди женщин. Соревнования, участие в которых приняли четыре команды, выдались скоротечными —...
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