

Состоялось открытое первенство Толочинского района по волейболу среди женщин. Соревнования, участие в которых приняли четыре команды, выдались скоротечными — спортсменки уложились в два игровых дня.

На старт вышли волейболистки центральной районной больницы, Заднево, Коханово, а также Круглого. Судьба первого места решилась в очном противостоянии представительниц соседнего райцентра и спортсменок из городского поселка. Одержав победу в упорной борьбе со счетом 2:1, победительницами соревнований стали круглянские девушки. Третье место заняли волейболистки агрогородка Заднево.

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