МИНСК, 13 апр — Sputnik. Постоянно действующая галерея проекта "Арт-Беларусь" откроется в столичном Дворце искусств с 14 апреля.

В Беларуси впервые в рамках одного арт-проекта в рамках единой экспозиции выставлены более 50 произведений белорусского искусства из корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

Сутин в рабочем кабинете

Среди экспонируемых авторов — мастера мирового уровня Марк Шагал, Хаим Сутин, Леон Бакст, Осип Цадкин, Михаил Кикоин, Фердинанд Рущиц, Валентий Ванькович и другие.

Презентуя уникальную выставку, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико подчеркнул, что "впервые в открытом доступе и на постоянной основе в Беларуси образуется точка, где собраны самые значимые имена белорусского искусства".

"Многие думают, что Сутин висит в моем кабинете и я каждый день на него смотрю. Уже не висит, он здесь, Цадкин и все остальные", — пошутил Бабарико.

По его словам, все кто сетовал, что не может писать о Шагале не увидев его полотна собственными глазами может прийти на выставку и посмотреть.

Бесплатный wi-fi и селфи

Куратор корпоративной коллекции банка Александр Зименко рассказал, что "на сегодняшний день в коллекции банка находится более 110 произведений искусства, здесь вы видите чуть меньше половины".

По его словам, работая над экспозицией было решено немного похулиганить и отказаться от хронологического принципа формировании экспозиции. Выставка собрала самые значимые произведения из коллекции.

Александр Зименко отметил, что выставка направлена на широкого зрителя, но акцент делается на молодежь в первую очередь, для этого предусмотрен максимальный интерактив от бесплатного wi-fi до ротации коллекции в зависимости от комментариев и количества селфи с работами мастеров.

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