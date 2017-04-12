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Шагал, Сутин и Бакст - впервые в Минске под одной крышей

13.04.2017 16:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Постоянно действующая галерея проекта "Арт-Беларусь" откроется в столичном Дворце искусств с 14 апреля.

В Беларуси впервые в рамках одного арт-проекта в рамках единой экспозиции выставлены более 50 произведений белорусского искусства из корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

Шагал, Сутин и Бакст - впервые в Минске под одной крышей
© Sputnik/ Станислав Андросик, Артем Бордовский
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Сутин в рабочем кабинете

Среди экспонируемых авторов — мастера мирового уровня Марк Шагал, Хаим Сутин, Леон Бакст, Осип Цадкин, Михаил Кикоин, Фердинанд Рущиц, Валентий Ванькович и другие.

Презентуя уникальную выставку, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико подчеркнул, что "впервые в открытом доступе и на постоянной основе в Беларуси образуется точка, где собраны самые значимые имена белорусского искусства".

"Многие думают, что Сутин висит в моем кабинете и я каждый день на него смотрю. Уже не висит, он здесь, Цадкин и все остальные", — пошутил Бабарико.

По его словам, все кто сетовал, что не может писать о Шагале не увидев его полотна собственными глазами может прийти на выставку и посмотреть.

Бесплатный wi-fi и селфи

Куратор корпоративной коллекции банка Александр Зименко рассказал, что "на сегодняшний день в коллекции банка находится более 110 произведений искусства, здесь вы видите чуть меньше половины".

Шагал, Сутин и Бакст - впервые в Минске под одной крышей
© REUTERS Peter Nicholls
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По его словам, работая над экспозицией было решено немного похулиганить и отказаться от хронологического принципа формировании экспозиции. Выставка собрала самые значимые произведения из коллекции.

Александр Зименко отметил, что выставка направлена на широкого зрителя, но акцент делается на молодежь в первую очередь, для этого предусмотрен максимальный интерактив от бесплатного wi-fi до ротации коллекции в зависимости от комментариев и количества селфи с работами мастеров.

Подробнее об арт-проекте читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске впервые в открытом доступе будут представлены картины самых известных белорусских художников, а экспозицию предполагается менять с помощью комментариев...

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