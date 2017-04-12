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Баскетболисты ПМС стали чемпионами Толочинского района
13.04.2017 13:16 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
По итогам однокругового турнира первенства определилась четверка команд, которая с учетом личных встреч продолжила борьбу за награды. За бортом квартета после первого этапа оказались учащиеся учреждений образования.
Вопрос о победителях первенства оставался открытым до самого последнего матча второго этапа, в котором в очном противостоянии на площадке спорткомплекса «Мелиоратор» сошлись баскетболисты вневедомственной охраны и предприятия мелиоративных систем. Убедительную победу со счетом 82:49 одержали мелиораторы и таким образом стали чемпионами района. Охранники расположились на втором месте, бронзовые медали завоевали спортсмены «Шинника».
Определены и лучшие игроки первенства. Тройку составили представитель команды-победительницы Антон Просолович, игрок «Снежка» Евгений Мокрица и баскетболист вневедомственной охраны Виктор Шиц.
Игорь СНАРОВ.
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Завершилось первенство Толочинского района по баскетболу среди мужских команд. В этом году за победу в нем боролись шесть дружин — вневедомственной охраны, ПМС,...
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