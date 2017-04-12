

Прошедшая неделя для аграриев консервного завода выдалась насыщенной. 3 апреля они начали сев ярового рапса. По состоянию на 13 апреля здесь посеяно 1341 га рапса, что составляет 64% от запланированного.

В поле работают пять посевных агрегатов. В день успевают засеять более 120 га. Механизатор Андрей Шныркевич (на снимке) работает с посевным агрегатом АПП-6Д. Он не первый год в поле, знает все тонкости этой ответственной работы. В день закладывает семена на площади около 40 гектаров.

— В начале недели на некоторых участках почвы еще наблюдалась повышенная влажность, — рассказывает главный агроном предприятия Татьяна Капранова, — поэтому сеяли выборочно, на более сухих участках. В этом году ранние яровые у нас займут 2400 га. Из них рапс — 2100, пшеница — 250 га, редька масличная — 50 га. Будет еще и 30 га гречихи. Работы проводим в комплексе. На закрытии влаги и предпосевной обработке почвы задействованы шесть единиц техники. Под яровой сев вносятся минеральные удобрения. За 4 дня завершили подкормку озимых культур на площади 2660 га.

Как отметила главный агроном, сев яровых зерновых и рапса в хозяйстве планируют завершить в оптимальные сроки, чтобы своевременно приступить к посадке картофеля.

Земля после зимы еще сохраняет влагу, и, пока почва не успела ее потерять, механизаторы консервного завода стремятся провести полевые работы как можно в более сжатые сроки. Работы ведутся весь световой день, на подготовке почвы — в две смены. Работники столовой доставляют в поле горячее питание, оно двухразовое.

Наряду с темпами на особом контроле и качество производимых работ.

Юлия КАПРАНОВА.

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