Из-за того, что Украина не пустит на конкурс «Евровидение» в Киеве участницу от России Юлию Самойлову, «Первый канал» отказался транслировать шоу, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу телеканала.



Фото: Максим Ли/Первый канал

Европейский вещательный союз направил письмо «Первому каналу», где сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве. ЕВС ссылается на решение специальных служб Украины.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации „Первый канал“ не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», — цитирует сообщение пресс-службы «Первого канала» RNS .

22 марта власти Украины запретили въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой из-за ее выступления на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Европейский вещательный союз предложил транслировать выступление девушки во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его.

Ранее организаторы «Евровидения» пригрозили Украине отстранением от конкурса в случае, если не будет найдено решение с выступлением представительницы России. Также ЕВС заявлял о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве несколькими странами, однако МИД Украины заявил, что в данном вопросе уступки невозможны .