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Российский "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017"
13.04.2017 18:50 — Новости Культуры | Tut.by
Из-за того, что Украина не пустит на конкурс «Евровидение» в Киеве участницу от России Юлию Самойлову, «Первый канал» отказался транслировать шоу, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Европейский вещательный союз направил письмо «Первому каналу», где сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве. ЕВС ссылается на решение специальных служб Украины.
«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации „Первый канал“ не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», — цитирует сообщение пресс-службы «Первого канала»
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Такое решение принято из-за того, что Украина отказалась пускать в страну российскую участницу.
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