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Российский "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017"

13.04.2017 19:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве, из-за ситуации с российской участницей международного конкурса Юлией Самойловой, сообщила в четверг пресс-служба телеканала.

В сообщении говорится, что в четверг канал получил письмо от ЕВС, в котором говорится о том, что вопрос об участии Самойловой в конкурсе не был урегулирован со спецслужбами Украины.

Российский "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017"
© Sputnik Алексей Филиппов
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"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей. Он дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса", — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отметила, что вариант замены Самойловой на другого участника даже не рассматривался. При этом предложенный ЕВС вариант удаленного выступления Самойловой телеканал также считает неприемлемым.

"В сложившейся ситуации "Первый канал" не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 11 по 13 мая. В этом году Россию на конкурсе должна представлять Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной стало письмо ЕВС, в котором говорится о невозможности урегулировать спор с украинской стороной.

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