С 14 апреля корпоративная коллекция Белгазпромбанка станет публичной. Во Дворце искусства открывается галерея проекта «Арт-Беларусь», где можно увидеть работы Шагала, Бакста, Сутина, Цадкина и других художников, а также оригинальные книги Франциска Скорины и Симеона Полоцкого. Каким путем они возвращались на родину, почему банк решил выставить их в открытый доступ, что все-таки будет на улице Октябрьской, — об этом рассказал председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.



Виктор Бабарико. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я произнес цену в момент, когда молоток шел на третий удар»

«Во время покупки „Евы“ моя супруга упала практически без сознания», — вспоминает Виктор Бабарико одну из своих самых драматичных покупок, которая стоила пары лет жизни его супруги.

— Эту картину мы купили на последнем ударе молотка. С нами оставался практически один человек. А я — участник разных азартных игр. Поэтому знаю, как устроен аукцион и как нужно побеждать. Я произнес цену в момент, когда молоток шел на третий удар. Моя супруга упала практически без сознания. Нам удалось купить «Еву». Сутин великолепный портретист. Он невероятно рисовал лицо и руки. Я считаю, что по соотношению цены и качества это одна из уникальных картин.

Корпоративная коллекция, которая сегодня насчитывает более 110 произведений белорусских художников, зародилась благодаря фразе одного из собеседников банкира, который сказал, что «уже поздно все возвращать».

— Нас сильно задело, что в Беларусь никогда не вернется искусство, которое представляет нашу гордость. Начиналось все с такой маленькой истории, а получился большой проект.

Долгое время Белгазпромбанк искал подходящую площадку, на которой мог бы разместить коллекцию. В конце прошлого года партнерское предложение сделал Дворец искусства.



Картина «Ева»

— Нам часто говорили, что нет условий, что «есть нечего, дармоедов полмиллиона, а вы тут что-то делаете, нашли время». Я считаю, что для добра, культуры, истории время есть всегда. Теперь мы пытаемся выпустить все проекты за стены банка. Хотим, чтобы стали самостоятельными. Они, как дети, все равно цепляются за родителей, за мамину юбку. Но мы говорим — пора. Мне часто задают вопрос о том, висит ли у меня в кабинете Сутин: «Наверное, каждый день на него смотрите и никому не показываете». Так вот, не висит. Все они здесь: Сутин, Цадкин, Шагал и другие.

3D-шлем для виртуальной мастерской Скорины и бесплатный Wi-Fi

В галерее уже сейчас выставлено около 50 работ. Но экспозиция будет постоянно меняться. И ее, по словам куратора корпоративной коллекции банка Александра Зименко, будут формировать в том числе сами посетители.

— Прежде всего мы хотели показать, что в Беларуси есть имена, которыми стоит гордиться. Чтобы насладиться замечательными произведениями искусства, нужно не ехать в Вильнюс, Берлин, Париж или Москву, а лишь прийти на Козлова, 3. В этом проекте мы обращаемся не только к опытным ценителям прекрасного, но и к тем, кого музеи не смогли привлечь к себе. В первую очередь молодое поколение. Здесь, например, есть бесплатный Wi-Fi. И мы хотели бы, чтобы посетители комментировали коллекцию, делали селфи.

Александр приводит пример: те картины, рядом с которыми будет сделано наибольшее количество селфи-снимков, останутся в экспозиции. Менее популярные сменятся работами из непубличной части коллекции.

— Нам хотелось сделать не антимузей и не хранилище древностей, а то место, куда люди хотели бы возвращаться. Чтобы сюда не вели школьников вместо классного часа, а приходили к нам как на площадку, где будет интересно.



Александр Зименко и Виктор Бабарико на презентации новой выставочной площадки. Фото: Павел Канаш

Галерея станет не просто музейными стенами для картин, но и образовательной площадкой. Александр Зименко рассказывает, что в мае начнутся занятия для детей и их родителей, чтобы они вместе научились понимать современное искусство. Также здесь будут проводится публичные дискуссии, лекции и кинопоказы. Белгазпромбанк надеется, что галерея станет местом притяжения для молодых художников, исследователей, искусствоведов, студентов.

Многие проекты будут опираться на современные технологии, начиная с QR-кодов под картинами вместо аудиогида и заканчивая 3D-шлемами для просмотра виртуальной мастерской Франциска Скорины.

Виктор Бабарико надеется, что белорусские художники смогут вдохновиться опытом Цадкина или Шагала, а юные живописцы смогут срисовывать с оригиналов,

— У нас ведь любят говорить: «Да мой сын и я рисуют лучше, чем Шагал». Можно будет это проверить.

Впрочем, возникает вопрос: зачем банку понадобилось здание на улице Октябрьской, если пространство для своей коллекции уже найдено? Виктор Бабарико отвечает: при самом оптимистичном прогнозе коллекция сможет переехать на Октябрьскую не раньше конца 2018 года. При этом параметры здания позволят сделать экспозицию более масштабной.



Фрагмент экспозиции. Справа — «Ева» Сутина. Фото: Павел Канаш

Что еще банк планирует сделать на Октябрьской, 16? Конкретных ответов он не дает.

— Предложений поступает много. Но существуют два критерия, из-за которого расстраиваются потенциальные партнеры. Об этих вещах я буду спрашивать всегда. Первая — как ваш проект может быть синергетически связан с историей других проектов, как он будет их дополнять? И второе — почему именно Октябрьская? Если ваша задумка может быть реализована в любом другом месте, то это не тот проект.

«Я провез ее практически через полпланеты, а вы торгуетесь за какие-то 10−15 тысяч евро»

У самого входа в галерею посетителей встретят уже упоминавшаяся «Ева» Хаима Сутина, «Малая падарожная кніжыца» Скорины и книга Симеона Полоцкого.

— До сих пор не знаю, правильно ли мы сделали, что разместили шедевры прямо у входа. Ведь квеста, как в Лувре, под названием «найди Мону Лизу», не получится.

Симеона Полоцкого банк купил, чтобы обладать книгой, по которой учились дети царя Алексея Михайловича.

— Каждый раз себе говорим, что больше книги покупать не будем. А то Национальная библиотека начинает косо смотреть: у нас 18 книг Скорины, у них — 10. Но недавно ко мне пришло письмо от руководителя фонда «Шанс». Ее ребенок откопал историю: первая славянская азбука была напечатана на старобелорусском языке. Нас опять завели. Пора эту азбуку искать.



«Малая подорожная книжка». Фото предоставлено Белгазпромбанком

Рассказывая о покупке картин Марка Шагала, Виктор Бабарико уверен: тогда был просто удачный день.

— Мы участвовали в аукционе, где Шагала было очень много. И эти три работы продавалась перед самым обедом, когда часть зрителей решила куда-то пойти. Мы купили их почти по стартовой цене. Одна из картин очень ранняя, 1911 года. Другая — замечательная наивная работа, на которой собраны любимые символы Шагала: часы, петух, парящая пара.

За картину Льва Бакста «Купальщики на Лидо. Венеция» председатель банка практически разругался с аукционистом.

— «Купальщики на Лидо. Венеция» — совершенно прекрасная и обидно незамеченная работа на выставке. Она уникальна тем, что на ней реальные персонажи, которые связаны со знаменитыми «Русскими сезонами» начала ХХ века. Торговались мы очень долго, до обиды, почти до драки. Расплевались с аукционером вдрызг. Он сказал: «Я провез ее практически через полпланеты, а вы торгуетесь за какие-то 10−15 тысяч евро». Я ответил: «Если для вас это не деньги, то разойдемся». Прошло два дня, мы были уверены, что для нас работа потеряна. Но коллекционер звонит и говорит одну фразу: «Я согласен». Так мы до сих пор и общаемся.



Фото: Павел Канаш

Замыкает экспозицию галереи картина Бориса Заборова. Досталась она банку не с первого раза.

— У нас были непростые разговоры с Борисом Абрамовичем. С самого начала он меня невзлюбил, сказав: «Вот с вашей женой беседовать можно, а с вами бессмысленно. Ей бы продал, Вам — нет». Но мы разговорились, а у Бориса Абрамовича было огромное желание вернуть домой две работы, которые он сам выбрал. Разговор мы начинали в 2013 году. Однако потом случились события в Крыму, начались сложности, и мы остановили эту тему. Но когда вернулись к разговору, одна из работ была уже продана.

Если итожить, «Арт-Беларусь» можно воспринимать двояко. Это или как лавка древностей, или как вишенка на торте, который будет кто-то печь. Мы с удовольствием готовы его украсить, придать остроту и вкус любому проекту, который будет предложен и будет обладать потенциалом.