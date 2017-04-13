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Хью Джекман вызвал вторую ракетку мира Джоковича на теннисный матч

14.04.2017 06:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Хью Джекман опубликовал запись в своем аккаунте в Instagram, в котором вызвал сербского теннисиста Новака Джоковича на матч.

«Кто-нибудь желает сыграть в теннис? И под кем-нибудь я подразумеваю тебя, Новак Джокович», — написал Джекман. На вызов актера спортсмен пока не ответил.

 

Tennis anyone? And by anyone - I mean you @djokernole !

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

В настоящий момент Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первую строчку он уступил британцу Энди Маррею в ноябре 2016 года. Серб является 12-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».

47-летний Хью Джекман наиболее известен по роли супергероя-мутанта Росомахи во франшизе «Люди Икс». Он также сыграл Жана Вальжана в экранизации «Отверженных» 2011 года, Ван Хельсинга в одноименном фильме 2004 года и пирата Черную Бороду в картине 2015 года «Пэн: Путешествие в Нетландию».

 
 
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"Кто-нибудь желает сыграть в теннис? И под кем-нибудь я подразумеваю тебя, Новак Джокович", - написал Джекман. На вызов актера спортсмен пока не ответил.

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