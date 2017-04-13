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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод

14.04.2017 07:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек разводится со своей женой — актрисой Дженнифер Гарнер. Оба отказались от тяжбы в судах по вопросу раздела совместно нажитого имущества и раздельной опеки над детьми. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ, который специализируется на конфиденциальной информации о жизни знаменитостей.


По его сведениям, Бен и Дженнифер подали на развод одновременно, их заявления практически одинаковы. К услугам адвокатов оба отказались прибегать. Актеры условились вместе продолжать воспитывать своих троих детей. Вопрос об алиментах матери оставлен открытым и будет зависеть от решения суда.

Как напоминает TMZ, Аффлек и Гарнер объявили о решении расстаться в июне 2015 года. Перед свадьбой они не заключали добрачного договора, который оговаривал бы условия раздела имущества и распределения родительских обязанностей в случае развода. Это значит, что имущество, нажитое за время брака, может быть разделено поровну.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей, младший из которых — Самуэль — появился на свет в 2012 году. По сведениям СМИ, актеры приняли решение развестись, в частности, из-за болезненного пристрастия Аффлека к азартным играм, сам он опровергал эти утверждения.

В середине марта он объявил, что прошел курс терапии от алкогольной зависимости, от которой он страдает уже на протяжении долгого времени. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Так, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от данной зависимости.

Аффлек начал актерскую карьеру в 1980-х. Он известен зрителям, в частности, по фильмам «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting, 1997), принесшем ему вместе с другом Мэттом Дэймоном «Оскар» за лучший сценарий, «Армагеддон» (Armageddon, 1998), «Догма» (Dogma, 1999). Дженнифер Гарнер снималась в таких фильмах, как «Электра» (Elektra, 2005) и «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me If You Can, 2002).

 
 
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Оба отказались от тяжбы в судах по вопросу раздела совместно нажитого имущества и раздельной опеки над детьми.

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