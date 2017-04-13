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Художник из Египта помещает модели древних кораблей в бутылки

14.04.2017 10:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Используя проволоку, картон и маленькие кусочки древесины, каирский художник Ибрагим Антар изготавливает модели древних кораблей прямо внутри стеклянных бутылок. Он научился этому девять лет назад.

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Раньше Ибрагим занимался созданием и продажей картин из цветного песка и соли в бутылках. Такие пузырьки являются популярным сувениром у посещающих Египет туристов.

Однажды к его прилавку подошел мужчина и спросил, можно ли у него купить модель солнечной ладьи фараона Хеопса. Следующие два года Ибрагим пытался найти человека, который обучил бы его древнему искусству. Поиски прошли впустую, и художник решил сделать это самостоятельно. Методом проб и ошибок вскоре он постиг мастерство.

«Я рисую эскиз корабля карандашом на картонке и затем вырезаю его маленькой пилочкой. Все вручную. Придаю нужную форму. Потом прохожусь наждачной бумагой, чтобы изделие было более мягким и могло пролезть в бутылку», — говорит Ибрагим Антар.

Помимо корабликов, художник собирает в бутылках миниатюрные копии известных зданий. На каждый такой сувенир у Ибрагима уходит около двух недель. До 2011 года, пока в Египте не произошла революция, изделия мастера пользовались большим спросом у туристов. Сейчас клиентов очень мало. Но однажды Ибрагим надеется открыть свой собственный магазин и выйти на международный рынок.

 
 
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Используя проволоку, картон и маленькие кусочки древесины, каирский художник Ибрагим Антар изготавливает модели древних кораблей прямо внутри стеклянных...

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