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Парапланерист из Могилева - о тонкостях полетов над Беларусью

14.04.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пришел, увидел, полетел — это почти про могилевчанина Игоря Уколова, который однажды завидев в небе парапланериста, решил, что и сам так хочет. Сегодня он — руководитель клуба SKY FORWARDS, утверждает, что летать даже в Беларуси можно часами. Главное взлететь, а там стихия берет в свои объятия.

Камера TUT.BY наблюдала за полетами под Быховом. Посмотрите, виды дух захватывают!

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Камера TUT.BY наблюдала за полетами парапланеристов под Быховом. Посмотрите, виды дух захватывают!

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