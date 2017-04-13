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Выставка ангелов в Вилейке
14.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
В отделе по работе с детьми ГУК «Вилейская районная центральная библиотека им. А. Новик» на больших витражных окнах расположилась выставка Анастасии Авдей «Ангелы».
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В отделе по работе с детьми ГУК «Вилейская районная центральная библиотека им. А. Новик» на больших витражных окнах расположилась выставка Анастасии Авдей...
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